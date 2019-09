La Ciutat de les Arts i les Ciències comença el curs amb més de 33.000 reserves escolars

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha començat el nou curs amb més de 33.000 reserves escolars, per la qual cosa s'espera continuar amb els bons resultats del passat any, en què es van superar les 200.000 visites escolars, un augment del 15 % respecte a l'anterior.

Entre les novetats destaca «Volcans», la pròxima estrena de l'Hemisfèric a octubre, i la nova exposició «Talking Brains» del Museu dels Ciències. Els planetaris adaptats a cada nivell educatiu de l'Hemisfèric, les aules-taller de l'Oceanogràfic i els experiments en directe de «Ciència a Escena» del Museu són continguts amb gran acceptació entre el públic escolar. De fet, per a 2019-20, ja hi ha més de 17.000 entrades reservades per als tallers de «Ciència a Escena» i «Estudi de TV». En l'Hemisfèric s'han superat les 2.000 reserves per a assistir als planetaris escolars.

L'atenció al docent és una altra de les prioritats. El Programa Especial d'Educació i Ciència (Cienciapec) fa accessible l'oferta educativa al professorat i als seus alumnes. Els centres poden inscriure's en la renovada web dedicada a l'oferta didàctica, consultar ahí els cursos i jornades per a docents, i consultar material educatiu.