Guarderia de tortugues marines en l'Oceanogràfic

L'Àrea de Recuperació i Conservació d'Animals del Mar (ARCA del Mar) de la Fundació Oceanogràfic està vivint una activitat frenètica. Desenes de xicotetes tortuguetes xipollegen i s'obrin camí entre les tranquil·les i netes aigües dels tancs que estan disposats en la fundació per a acollir a les tortugues que encallen a les platges, que recullen els nostres pescadors o que, com és el cas ara, naixen a les costes.

Estos xicotets animals han sigut acollits per al programa «head starting» de creixement i introducció en el mar, dissenyat per als quals naixen al medi controlat i que, amb la finalitat d'ajudar la preservació de l'espècie, són criats durant un any més o menys, fins que adquirixen l'envergadura i l'experiència suficient en el possible contacte amb el seu menjar, depredadors i amb el fem marí.

Eixes aigües tan tranquil·les no tenen res a veure amb la bravesa del mar amb el qual les seues «germanes» han d'enfrontar-se i on arriben al nàixer a la riba, el que els exposa als depredadors. Eixe és l'objectiu del programa «head starting»: superar esta fase en els tancs de la Fundació Oceanografic amb l'alimentació adequada i «entrenament» per a créixer, fer-se forts i, llavors, en un any, entrar en el mar amb grans possibilitats de sobreviure.

El protocol de «head starting» està establert com a estratègia general per a la gestió dels episodis de nidificació en les costes espanyoles. En este moment, hi ha més de cent xicotetes tortugues nadant en els tancs de la Fundació Oceanogràfic. Procedixen dels nius que han posat tortugues a Eivissa, Murcia i Castelló.

La teoria del canvi climàtic

Una autèntica situació excepcional, que sembla abonar la teoria que el canvi climàtic està fent que els quelonis comencen a colonitzar zones mes temperades per a assegurar el desenvolupament de les seues postes d'ous com és el Mediterrani occidental.

En concret, el niu de Castelló va aportar un total de 113 ous, dels quals 32 es van traslladar a la Fundació Oceanogràfic i els 81 restants han nascut del niu habilitat i controlat en una zona protegida del Saler. Gràcies a la col·laboració ciutadana, la posta completa – la cinquena registrada en 200 anys en la Comunitat Valenciana- va poder ser custodiada per la Xarxa de Varaments de la Comunitat, formada per la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic.

D'altra banda, part de les tortugues marines comunes (caretta caretta), que van nàixer a Eivissa del primer niu registrat a les Illes Balears, han ingressat en l'àrea de Restauració i Conservació d'Animals Marins (ARCA del Mar) del Oceanogràfic de València.

Les tortugues nascudes d'este niu històric han sigut 37, de les quals 19 es troben des de la setmana passada sota la custòdia i cura dels veterinaris de la Fundació Oceanogràfic, que compten amb una gran experiència en la cria de tortugues, així com en la recuperació d'estos animals, ja que en la història de l'ARCA del Mar ja s'han recollit i retornat al mar 495 quelonis, amb una mitjana de 70 exemplars a l'any. I, finalment, es van incorporar ahir a l'ARCA deu nounats procedents de Múrcia. Es tracta de les primeres que naixen a la regió en un segle. En concret en Cala Arturo, l'arenal del litoral de Múrcia, on una femella de Caretta caretta va fer el seu niu durant la matinada del passat 28 de juliol.