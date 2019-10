Les famílies de l'alumnat d'Infantil rebran un quadern amb consells per a motivar la lectura

La Fundació Bromera i la Fundació FULL han impulsat, amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Cultura, l'enviament d'un quadern amb consells pràctics per a motivar la lectura en família a tot l'alumnat matriculat en Segon Cicle d'Educació Infantil. Esta guia es repartirà als xiquets i les xiquetes d'entre tres i sis anys amb l'objectiu que la lectura s'estenga a l'àmbit familiar. La iniciativa forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL) 2017-20.

A més, durant les pròximes setmanes, un total de 19 biblioteques de les províncies de Castelló, València i Alacant acolliran un ampli ventall de sessions de contacontes i animacions lectores gratuïtes amb motiu de les presentacions de la campanya «Llegim?», que tindran lloc en una selecció de pobles i ciutats d'arreu de la geografia valenciana.

Els contacontes Carles Cano, Elena Goig, Blai Senabre i Felip Kervarec visitaran, durant les pròximes setmanes, València, Alfafar, Gandia, Xàtiva, Carcaixent, Alaquàs, Bocairent, Sueca, Altea, Dénia, Muro, Teulada, Alcoi, Cocentaina, Vinaròs, Castelló, la Vall d'Uixó, Borriana i Peníscola, i convidaran el públic assistent a visitar l'espai web de la campanya «Llegim?»: www.llegim.org.

En cada una de les sessions, grans i menuts gaudiran de les històries que els animadors han preparat especialment per a l'ocasió i que, de segur, ajudaran les famílies a encomanar el gust per la lectura des d'abans que els infants aprenguen a llegir. A més, durant l'animació també es repartirà el quadern esmentat a les famílies que no el tinguen.

La campanya «Llegim?» oferix vídeos amb contes, redolins, endevinalles i cançons en valencià, recomanacions de lectures per a xiquets i xiquetes entre zero i sis anys i estratègies per a fomentar l'hàbit lector a casa. Estos vídeos i recursos estan disponibles a l'espai web www.llegim.org, que inclou també una col·lecció de fitxes amb receptes per a despertar el cuquet de la lectura en els més menuts, així com propostes d'activitats per a jugar amb la poesia, instruccions per a organitzar els llibres que tenim a casa o consells per a triar llibres segons l'edat.

Vídeos i exposicions

La secció multimèdia inclou, d'una banda, un apartat en el qual es poden veure i escoltar en valencià contes de primavera, estiu, tardor o hivern, així com endevinalles, redolins i cançons relacionades també amb les estacions de l'any, elaborats i narrats per Anna Ballester, Carles Cano, Elena Goig i Ramon Ródenas. D'altra banda, també hi ha disponibles vídeos adreçats a famílies en què s'explica per a què contem contes, com contar contes, l'art de contar, qui conta i quins contes són els més adients...

Finalment, s'ha dissenyat l'exposició «Llegim?», que proposa estratègies pràctiques i concretes per a fomentar la lectura a casa. La mostra, que es podrà sol·licitar en la web de la campanya, està integrada per 12 panells enrotllables amb il·lustracions de l'artista valencià Fran Parreño.

Amb tot, a més de proporcionar recursos didàctics i audiovisuals, la campanya també pretén conscienciar i sensibilitzar la població de la importància de llegir.