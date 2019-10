Payasospital llança el seu calendari solidari en els centres educatius

Els col·legis i hospitals valencians es comprometen novament amb Payasospital i la seua labor amb els infants hospitalitzats. Per sisé any consecutiu, l'ONG valenciana fa una crida a les escoles perquè s'unisquen a la campanya de recollida de donatius pel calendari solidari de Payasospital, amb un preu de tres euros.

Per a la seua distribució, es poden implicar les AMPA i docents de centres escolars solidaris, que han de sumar-se a la campanya sol·licitant-ho per e-mail (ana.ramos@payasospital.org) o per telèfon (636640021) durant els mesos d'octubre, novembre i desembre. «Per a nosaltres té molt de valor el suport que ens dóna la comunitat escolar i per això, els col·legis que ens demanen més de 200 unitats seran recompensats amb una actuació dels nostres pallassos», assenyala Sergio Claramunt, director artístic i fundador de Payasospital.

L'actuació a través dels col·legis suposa un 45 % del total de la recaptació del calendari solidari mentre que la dels hospitals i altres punts de distribució suma quasi la resta. Un altre punt l'aporta el Corte Inglés que s'implica en la iniciativa a partir del mes de novembre venent els calendaris en tots els seus centres de la Comunitat Valenciana.

El disseny i impressió del calendari solidari de Payasospital, que es presentarà oficialment el pròxim dimarts, ha comptat amb la col·laboració de la prestigiosa fotògrafa valenciana Fátima Rierol i de Ramón Mascarós en el making of. Amb motiu de l'Any Internacional de la Naturalesa Saludable, l'edició 2020 del calendari solidari de Payasospital està il·lustrada amb el reportatge fotogràfic «Natura» on les seues divertides imatges ens mostren a estos peculiars doctors gaudint de la naturalesa.

A més d'El Corte Inglés, la producció, distribució i venda del calendari compta amb la col·laboració d' Industrias Alegre, Saggas, Cartonajes La Plana, Aplikados i Gráficas Naranjo, a més dels voluntaris de l'ONG.