Continua la lluita per a salvar l'ofegabous

Per segon any consecutiu, la Fundació Oceanogràfic participa en el projecte de reintroducció d'ofegabous (Pleurodeles waltl), una espècie endèmica de la península ibèrica i el Marroc declarada «vulnerable» pel Catàleg Valencià d'espècies amenaçades de fauna, que es troba en regressió en algunes zones de la seua àrea de natural.

En esta ocasió, un total de 40 individus nascuts i cuidats en les instal·lacions de l'Oceanogràfic, han sigut introduïts en dues noves basses situades en el municipi castellonenc de Sueras. Prèviament, van ser avaluats i considerats aptes per al projecte, una iniciativa que pertany a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Des de fa un any, la Fundació Oceanogràfic fa controls periòdics per a conéixer l'evolució i estat sanitari de l'espècie en esta localització, on 110 animals es van introduir l'any passat en tolles i basses després de diverses jornades de divulgació. Enguany s'ha pogut contrastar que s'han reproduït, la qual cosa suposa un èxit per al programa. Els ofegabous posseïxen una marca individual que permet identificar-los i estudiar els seus moviment si són recapturats.

Al igual que l'any passat, l'acció s'ha desenvolupat gràcies a la col·laboració de la Fundació Oceanogràfic amb l'IES Santa Maria de Vila-real, del qual han acudit personal docent i alumnat que formen part del seguiment del programa.

El col·legi va guanyar el segon premi de la XIX Exporecerca de Barcelona de 2018 amb este projecte dins de l'assignatura de Biologia i en el programa participen, a més, el Centre d'Investigació Piscícola del Palmar, tècnics del Parc Natural de la Serra d´Espadà i l'Ajuntament de Sueras. També compta amb el vistiplau dels propietaris dels terrenys on se situen els punts d'aigua.

L'ofegabous, dit així per la creença generalitzada que vaques i bous podien morir-se si s'engolien un d'estos animals en beure en les tolles, té i ha tingut la seua major amenaça en l'acció de l'home i en l'abandó de les pràctiques agrícoles i ramaderes. Igualment patix la pressió per la introducció d'espècies al·lòctones i els productes químics que s'empren per a potenciar la producció agrícola.

El seu aspecte és molt potent i pot aconseguir fins a 300 mil·límetres de longitud. D'ulls xicotets però cridaners, tenen, afortunadament, una gran capacitat de reproducció. Esta salamandra és voraç i s'alimenta d'invertebrats aquàtics, mol·luscos, carronya, i fins i tot cucs o larves d'insectes.

És l'únic amfibi amb cua que viu en la Comunitat Valenciana i la seua supervivència també va haver d'enfrontar-se a la captura i comercialització il·legal, fins al punt que les autoritats van desmantellar una xarxa de venda en comerços d'Alacant i València.