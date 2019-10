Impressió en 3D i arts escèniques per a afavorir la inclusió educativa

L'educació valenciana ha rebut 6,7 milions d'euros este curs escolar per als programes KA201 (1,5 milions) i els KA229 (5,2 milions) per a realitzar 133 projectes Erasmus + amb l'objectiu d'internacionalitzar el sistema educatiu valencià i afavorir la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques educatives. Esta xifra suposa un augment d'un milió i mig d'euros respecte a l'any passat, ja que enguany es realitzaran 122 projectes KA229 i nou KA201 on participaran 124 col·legis i instituts: 25 com a coordinadors d'estes associacions estratègiques i els 99 restants són socis d'aliances coordinades per centres d'altres països.

Entre els KA201 valencians destaquen dos projectes d'intercanvi de bones pràctiques per a afavorir la inclusió educativa: un a través de la tecnologia en impressió 3D i l'altre mitjançant les arts escèniques. Ambdós tenen una durada de dos cursos. El primer el lidera la Conselleria d'Educació a través del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) d'Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic (CTEM), mentre que el segon l'encapçala el Col·legi Públic d'Educació Especial (CPEE) Gargasindi de Calp.

L'associació estratègica coordinada pel Cefire CTEM, finançada per la Unió Europea amb 135.976 euros, s'anomena Amusing, sigles en anglés d'Adaptació dels Museus als Objectius de l'Educació Inclusiva. És una continuació del projecte KA201 Print3D dels dos cursos passats, que va protagonitzar un número d'AULA i en el qual el Cefire CTEM va liderar la introducció de l'ús de la tecnologia d'impressió tridimensional en les aules de Secundària per a projectes d'Aprenentatge Servei (ApS). El resultat fou el disseny de mapes en relleu de la xarxa de Metrovalencia per a fer-los accessibles a la població invident.

De l'aula al museu

Amusing promou les experiències dels museus tàctils i les pràctiques inclusives amb la comunitat de persones amb discapacitats visuals amb l'objectiu de traslladar-les als museus convencionals. Es pretén fer-ho mitjançant projectes educatius d'aprenentatge servei, que inclouen l'elaboració de rèpliques de les peces dels museus, realitzades a l'aula amb impressió 3D.

Este Erasmus+, liderat pel Cefire l'integren socis de l'àmbit de l'educació formal i no formal. D'una banda, quatre instituts de Secundària: els IES Benlliure i Conselleria de València, el 3rd Gymnasium Kifissia d'Atenes (Grècia) i el Liceo Artistico Edgardo Mannucci d'Ancona (Itàlia). En l'àmbit de l'educació no formal els socis d'Amusing són la National Art Galery de Lituània, l'Ajuntament de València, que ha implicat la seua xarxa de museus municipals en el projecte, així com els museus tàctils Faros Tyflon Tis Ellados d'Atenes i el Museo Tattile Statale Omero d'Ancona.

D'altra banda, el KA201 coordinat pel CPEE Gargasindi de Calp, que té com a títol Dream Theatre (Teatre de Somnis), és una associació estratègica entre esta escola d'Educació Especial de la Marina Alta i dues companyies de teatre de Grècia i Bulgària, que treballen amb actors i actrius amb diversitat funcional: Theatro Aratos de Tessalònica i Tsvete Theater de Sofia.

L'objectiu de Dream Theater és intercanviar bones pràctiques i impulsar la presència i la participació de l'alumnat amb diversitat funcional en les arts escèniques i també en la vida social i comunitària. Este projecte transversal suposa conéixer i aprofundir en el coneixement dels països visitants a través d'activitats com els grups interactius o el projecte de gamificació que es realitzarà al voltant d'estes cultures. A més, inclou l'intercanvi d'experiències i la convivència amb les dues companyies de teatre europees. En el segon curs del projecte, els dos socis estrangers participaran en l'obra de teatre T'estime amb 65 alumnes del CPEE Gargasindi, junt amb els 30 docents i 15 alumnes de l'IES Ifach de Calp.

Quant al programa KA229, els 99 centres valencians que participaran com a socis tenen projectes amb una durada de 12 a 24 mesos, fins i tot de 36, per a alumnes de Secundària majors de 14 anys.