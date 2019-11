Alcoi, Cocentaina i Muro homenatgen el «Tirant lo Blanc» amb una lectura col·lectiva de la novel·la

El 20 de novembre se celebra el Dia de les Lletres Valencianes en commemoració de l'aniversari de la publicació del Tirant lo Blanc, considerat un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca en la nostra llengua i del segle d'or valencià. Per tal de recordar aquest dia tan assenyalat, la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià i el Comtat ha organitzat diverses lectures col·lectives del clàssic de Joanot Martorell a Alcoi, Cocentaina i Muro.a s concursos i escrites en valencià.

Enguany fa 17 anys que Alcoi organitza aquesta activitat, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal del Tirisiti. Durant el matí, participaran en la lectura representants de tots els centres educatius de la ciutat que s'hagen inscrit en l'activitat. Cada centre acudirà a la biblioteca i disposarà d'uns 30 minuts per a llegir els fragments del Tirant que li pertoque. Durant la visita, hi haurà parlaments i animacions a la lectura. A més dels lectors i les lectores, la resta de l'alumnat hi acudirà de públic.

Durant la vesprada serà el torn de les persones adultes. Representants d'associacions, partits polítics i persones particulars també acudiran a llegir el seu fragment. Es tracta d'una iniciativa que, segons Francesc Gisbert i Vicent Romans, de la Coordinadora pel Valencià, «pretén prestigiar el valencià com a llengua literària i, alhora, retre homenatge a la nostra novel·la més universal».

Enguany, a més a més, es farà la lectura per primera vegada a Cocentaina, al Col·legi Sant Francesc d'Assís, amb la participació de la resta de centres educatius de la localitat: El Real Blanc, El Bosco, l'IES Pare Arques, l'EPA Beniassent i la Secció de l'IES Benilloba. Així mateix, els estudiants de l'IES Serra de Mariola de Muro retran el seu particular homenatge al Tirant.