El Cefire de Plurilingüisme organitza la 3a edició de les Jornades Àlbum il·lustrat i escola

El Cefirede Plurilingüisme ha obert el termini d'inscripció per a les III Jornades Àlbum il·lustrat i escola, que se celebraran el 13 i el 14 de desembre al Museu del Centre del Carme dins de les activitats previstes en el «BABA KAMO. Festival i fira del llibre il·lustrat». Els docents que vulguen inscriure-s'hi hauran de fer-ho abans de l'1 de desembre en el web www.cefire. edu.gva.es.

La il·lustradora Marta Altés encetarà les jornades, de 10 hores de durada, el divendres 13 a les 16.30 h amb una conferència al voltant de la seua obra. A continuació, les docents Llúcia Torregrosa, Sònia Real i Laia Alonso, participaran en una taula redona per a compartir les seues experiències amb l'àlbum il·lustrat a l'aula.

El dissabte 14 a les 9 h es reprendran les jornades amb l'artista islandesa Birgitta Sif, que compagina la il·lustració amb l'ensenyament. Després, els participants hauran de triar dos tallers d'entre els sis que s'ofereixen en aquesta ocasió, dividits en tres itineraris diferents: experiències literàries, artístiques i inclusives.

En l'itinerari literari, el poeta i mestre Jesús Ge explicarà com promoure l'escriptura creativa a partir de l'àlbum il·lustrat, mentre que Mar Estrela i Ester Solves, assessores del Cefire d'Infantil, posaran en pràctica l'evocació d'ambients, personatges i narracions mitjançant una lectura sensorial de teixits diferents.

En l'artístic, els participants podran assistir al taller de Clara Berenguer, especialista en il·lustració infantil, que se centrarà en l'aprenentatge de la història de l'art mitjançant àlbums contemporanis, o al de Ximo Montañés, Pepa Ortiz i Lledó Queral, assessors del Cefire Artístic-expressiu, que treballaran els «Cadàvers exquisits» com un recurs artístic i narratiu.

Per últim, en l'inclusiu, el coreògraf català Pere Faura ensenyarà als assistents a utilitzar tècniques de la dansa per a llegir àlbums. Així mateix, Carolina Lesa Brown, especialista en literatura infantil, mostrarà com aprofitar els àlbums amb l'alumnat amb necessitats especials.