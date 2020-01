Aprenentatge i solidaritat

«Relació de fraternitat, de sosteniment recíproc, que lliga els diversos membres d'una col·lectivitat en el sentiment de pertinença a un mateix grup i en la consciència d'uns interessos comuns». «Fet de ser solidari amb els altres». Estes són les dos primeres acepcions que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua oferix de «solidaritat», el principal motor de la «Magic Line», una mobilització que, per segon any consecutiu, realitza la Fundació Sant Joan de Déu de València per a aconseguir, entre altres, dos objectius: d'una banda, recaptar fons per a destinar-los a les persones més desfavorides -enguany, el col·lectiu de persones sense llar- i, d'altra banda, fer que l'alumnat s'implique amb l'entitat mitjançant un projecte de sensibilització, que es realitza després que la Fundació haja acudit als centres educatius per a animar als escolars a participar en esta il·lusionant iniciativa.

La «Magic Line» és una marxa solidària, per equips i no competitiva, que promou la implicació dels equips participants a través d'un repte econòmic que deuen aconseguir abans de la caminada. Estos equips realitzen accions de sensibilització i de captació de fons en el seu entorn per a aconseguir el repte i així fer créixer l'impacte solidari de la mobilització que en l'any passat va aconseguir la participació de més de 1.000 persones.

En 2020, la data triada perquè una multitud de persones recórrega la capital del Túria és el pròxim 2 de febrer. Però abans que arribe eixe dia, que suposarà el punt àlgid de tot, moltes són les accions dutes a terme per diferents centres educatius amb l'objectiu de recaptar els recursos necessaris per a, almenys, alleujar un poc la vida a les persones sense llar.

Un d'eixos centres és el Col·legi Luz Casanova de València, on el passat divendres dia 17, els 352 alumnes del centre educatiu van organitzar, al costat de la resta de la comunitat educativa, un esmorzar solidari on van vendre café i xocolate, entre moltes altres coses. La directora pedagògica del centre privat, Elena Martínez i l'administradora del mateix, Isabel Lafont, expliquen que decidiren participar «perquè sempre ens han agradat este tipus d'iniciatives ja que, en certa manera, és una forma de posar en pràctica la importància del valor de la solidaritat que volem inculcar als nostres alumnes i, també, al barri».

Una activitat pareguda per a recaptar fons és la realitzada pels xiquets i xiquetes del Col·legi San Antonio Abad-Salesianos de València. En el seu cas, el repte solidari consistix a vendre productes, com caixetes de caramels i una rifa, de la «Magic Line» tots els dimecres de gener a l'eixida del col·legi.

A més, l'alumnat de 4t d'ESO participa, de manera paral·lela al seu repte solidari, en un Projecte d'Aprenentatge-Servei (APS) en el qual impartixen tallers de castellà, anglés, creativitat i informàtica per a les persones usuàries de Sant Joan de Déu.

Segons explica el professor de Religió del centre educatiu que està al costat dels escolars, Luís Miguel Notario, amb estes activitats «els i les alumnes no aprenen què és la solidaritat, sinó que també la viuen, la senten i la fan realitat». «És una experiència que els ajuda a normalitzar la relació personal amb qui, probablement, mai s'haurien detingut a parlar. El benefici és mutu, l'aprenentatge, profund i l'experiència, inoblidable», assenyala.

A més, Notario posa l'accent a dir que «hem aprofitat la classe de Religió per a transmetre'ls que, com a ciutadans, ens hem d'implicar en la correció de les desigualtats i la superació d'actituds com la aporofòbia, que és l'aversió a la pobresa i als pobres», destaca.



Tasca de sensibilització

Sensibilitzar i mobilitzar a la societat valenciana a favor de les persones que es troben en risc o en situació d'exclusió social és un altre dels objectius que perseguix la «Magic Line» de Sant Joan de Déu de València. Precisament eixa és la principal activitat que ha realitzat un grup de 24 alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social del Centre Integrat Públic de Formació Professional Misericòrdia de València. Com ho han fet? Escenificant, a través d'una sèrie de fotografies, alguns dels principals estereotips que pesen sobre el col·lectiu de gent sense llar per tal de trencar-los. Alguns exemples són «que la realitat de les persones sense llar no afecta a les dones, és a dir, s'invisibilitzen; que els que estan al carrer és perquè no volen treballar o que totes les persones que viuen al carrer són toxicòmanes», així ho explica el professor que ha estat amb els i les alumnes, Kike Pons.

Esta activitat, que es materialitzarà en un pòster gegant que es posarà en la plaça de l'Ajuntament de València el dia de la marxa solidària, s'enquadra dins dels objectius específics del programa de sensibilització que estan duent a terme des de l'FP i té com a objectiu, descriu Pons, «que els alumnes, que han estat molt motivats, vegen l'aplicació real dels continguts teòrics que estem veient a classe perquè els apliquen amb significació».

Però per a arribar fins ací, el professor explica que han fet un treball previ d'investigació del col·lectiu de persones sense llar, «i també han aprés tècniques de teatre oprimit per a plasmar, amb tota la precissió possible, les escenes teatrals». A més, Pons expressa que estos projectes «no han de imposar-se, han de generar-se des de la base aprofitant les potencialitats de l'alumnat i de l'entitat social que ens demana cobrir una necessitat social».



Més reptes solidaris

El Col·legi Maria Inmaculada-Religiosas Teatinas de València i l'IES Almussafes de la Ribera Baixa completen la llista de centres educatius que estan duent a terme reptes solidaris per a donar la recaptació a les persones sense llar dins de la iniciativa promoguda per Sant Joan de Déu.

El primer d'ells ha preparat «Diverjocs». En esta actuació, promoguda per l'alumnat de 4t d'ESO, s'organitza una vesprada de berenar i jocs col·laboratius on els més majors cuiden dels més xicotets. Per part seua, un grup d'estudiants de l'IES Almussafes, van visitar el passat dijous les instal·lacions de la Fundació Sant Joan de Déu, on es van quedar per la vesprada per a realitzar tallers de xapes i marca-pàgines amb els usuaris del centre.



«Escola amiga»

Sense cap dubte, ha quedat clar que els centres que realitzen reptes solidaris per a la «Magic Line» estan conscienciats amb l'actuació de Sant Joan de Déu, i totes les activitats que estan realitzant, o que ja han fet, perseguixen el mateix: una bona causa. Però estes activitats no són fets aïllats que se circumscriuen única i exclusivament a la marxa solidària. Tot això, al seu torn, s'emmarca dins del programa «Escola Amiga» de Sant Joan de Déu.

Esta iniciativa és un programa d'educació en valors de l'entitat valenciana que té com a objectiu incrementar la consciència de la joventut amb els col·lectius més vulnerables, així com fomentar la cultura de la implicació social i la solidaritat des dels centres educatius. «Escola Amiga» es dirigix, principalment, a l'estudiantat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior i també busca contribuir a la construcció d'una ciutadania sensible, activa i implicada amb les xarxes socials que ens envolten.

El programa compta amb l'assessorament d'un comité pedagògic format per persones vinculades al sector educatiu i consta de dues fases complementàries: sensibilització i mobilització. La primera d'elles es du a terme a través de xarrades oferides per professionals, voluntaris i usuaris del centre, que treballen amb persones en situació de sense llar. En estos col·loquis s'humanitza la situació d'estes persones i es trenquen alguns dels tòpics i estigmes. En 2020, ja han participat en estes xarrades més de 15 centres educatius i 900 alumnes.

Pel que respecta a la segona fase, la mobilització, es proposa a l'alumnat passar a l'acció amb l'objectiu que s'implique mitjançant una acció solidària, en una acció de difusió i captació de recursos. Ací és l'escola qui decidix i organitza l'activitat que volen fer.