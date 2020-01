L'aquari acosta els ODS a les aules

El departament d'Educació de l'Oceanogràfic va realitzar el dijous passat dia 16, una activitat en la classe de 2n de Batxillerat del Col·legi Inmaculada Corazón de María de València sobre el número 14 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides: la vida marina, en el qual les principals metes se centren en la conservació dels oceans.

Actualment, esta classe està realitzant, dins de l'assignatura Ciències de la Terra i del Medi Ambient, un treball sobre este objectiu, enfocat en la vida submarina en la Mar Mediterrània.

No obstant això, els estudiants de 2n de Batxillerat del centre educatiu valencià també van comentar altres objectius d'este programa de l'ONU relacionats amb l'Educació i el Medi Ambient, com el número 4, educació de qualitat; el número 10, reducció de les desigualtats i el número 12, producció i consum responsable, així com les diferents accions que el departament d'Educació realitza per a complir amb els objectius.

Finalment, l'estudiantat va poder observar diferents mostres biològiques de diversos organismes presents en la Mar Mediterrània (closca de tortuga, barba de balena, dent de tauró...).