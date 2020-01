Save The Children celebra el Dia de la Pau amb 27.000 escolars

Prop de 27.000 xiquetes i xiquets i 2.000 docents de més de 80 centres educatius de tota la Comunitat Valenciana celebren demà, al costat de Save the Children amb diverses curses solidàries, el Dia Escolar de la Pau i la No-Violència que es commemora cada 30 de gener. Així, alumnat i professorat participaran en la 16a edició de la carrera «Quilòmetres de Solidaritat» de Save the Children en la qual se'ls transmet els valors defensats pel líder pacifista Mahatma Gandhi -com la tolerància, la concòrdia i la convivència- i al seu torn també se'ls implica en la captació de fons per als programes educatius amb els quals l'ONG atén xiquets i xiquetes víctimes de guerres, enguany, el mig milió de xiquets i xiquetes roginhya del camp de refugiats de Cox's Bazar a Bangladesh.

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, explica que la situació dels rohingya és molt vulnerable: «moltes xiquetes i xiquets han arribat sense ningú, després de veure morir als seus familiars, amb traumes i desnutrició, i necessiten refugi, atenció sanitària, menjar, aigua potable i educació». «Gràcies als milers d'alumnes i alumnes que participaran, i al professorat de tota la Comunitat Valenciana i de la resta d'Espanya, podrem millorar un poc més les seues vides i les de les seues famílies», afirma Hernández