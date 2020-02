Un programa d'interpretació dinàmica per a explicar el món marí

L'Oceanogràfic ha fet un pas més endavant en la seua capacitat de divulgació i conscienciació, també pedagògica, en posar en marxa un programa nou i ambiciós d'interpretació dinàmica amb el qual perseguix portar el seu compromís amb el món marí, més directament als seus milions de visitants, i acostar els animals com a palanca de conscienciació i com a ambaixadors de l'espècie. Tot des del la idea que només es respecta allò que es coneix.

Tot això estan duent-ho a terme amb el Programa d'Interpretació Dinàmica (PID) que ja funciona en el major aquari d'Europa, però també amb altres activitats específiques de comunicació en el centre com «L'altre costat de l'aquari», «Passaport Animalia» i visites guiades específiques. El PID té dos vessants: les xarrades de l'«Animal Ambaixador», i, d'altra banda, les d'«Intèrprets». Amb estes dues iniciatives es busca apropar al públic en general d'una manera entretinguda, pròxima i interessant, totes les accions per la fauna del medi marí de l'Oceanográfic: els projectes d'investigació connectats amb el medi natural, la Fundació Oceanogràfic, la cura i benestar animal, l'Àrea de Recuperació i Conservació Animal del mar (ARCA del Mar), la reintroducció d'espècies, l'educació i les accions directes sobre la protecció d'hàbitats.

Són intervencions diàries, amb temes diferents i consecutius al llarg del dia i sempre de cara al públic, de manera que la visita a l'Oceanogràfic sempre està esguitada d'al·locucions a grups en diferents punts de les instal·lacions.

D'una banda, la línia de divulgació «Animal Ambaixador» (Animal Ambassador), tracta d'emprar a determinats animals com a introductors de la seua espècie davant el públic, a través dels seus cuidadors que tenen formació en Biologia i Ciències Ambientals i una àmplia experiència. Estes espècies són els pelicans, els becplaners rosats, l'ibis escarlata, els corbs de mar, els esplugabous, les tortugues mediterrànies o les gegantesques tortugues aldabra.

Cada xarrada inclou informació sobre les cures de cada espècie, el seu estat de conservació i els problemes als quals s'enfronten com els residus, la contaminació o l'explotació dels recursos naturals, amb el missatge important de «què puc fer jo per a ajudar i formar part del canvi?».

El fet que siguen els propis professionals de la cura dels animals els que compartixen els seus coneixements i experiències, fa d'estes xarrades una activitat única, plena d'anècdotes, dades curioses i pròximes de cadascun dels animals i els seus llaços amb ells.

«Altaveus» de les àrees

Per part seua, l'oferta d'Intèrprets (Explainers), s'ocupa de canviar i crear una nova línia de comunicació, a més de les existents, amb el visitant. La part corresponent a la comunicació oral en les xarrades està formada actualment per especialistes, que connecten al públic amb instal·lacions rellevants i espècies clau en les quals els animals no pot formar part directa de l'explicació.

Els intèrprets, per tant, funcionen com un altaveu d'estes àrees, la seua labor en conservació i benestar animal i els seus projectes d'investigació i divulgació. El contingut temàtic inclou les zones Àrtic, Delfinari, tortugues marines i l'edifici d'Accessos amb la gran diversitat animal i d'accions que cadascuna d'elles exhibix.

Els explainers acosten als visitants elements tan curiosos i interessants com hidròfons, barbes de balena, rèpliques d'estructures anatòmiques com a cranis, dents de tauró i ous de ratlla, alguns dels joguets dels quals els nostres animals gaudixen en els programes d'enriquiment ambiental. O uns altres tan impactants com xarxes, hams o restes de plàstic que s'han trobat enganxats o en l'estómac de ferits que arriben del programa de rescat de fauna marina en l'ARCA del Mar de la Fundació Oceanogràfic.

A causa de la pluralitat de temes, l'equip compta amb formació universitària i màsters d'un ampli ventall que abasta des de Ciències Ambientals a Biologia passant per Ecosistemes Marins o Gestió Ambiental, i utilitza sis idiomes en les seues explicacions.

Els horaris de les xarrades estan recollits en la web de l'Oceanográfic, en la secció «Hui».