Els secrets de la matemàgia!

Probablement ens quedarem molt sorpresos si algú endevina el dia que vàrem nàixer, allò que pesem, quants vivim a casa o els diners que portem a la butxaca. Estes són algunes de les possibilitats que ens oferix el llibre «100 Jocs automàtics de Matemàgia per sorprendre i divertir-se» que han escrit els professors Enric Ramiro i Pilar Gandia, editat recentment per l’editorial Cossetània.

El volum recull un centenar de secrets per a passar molt bones estones carregades de sorpreses i alegries, amb recursos basats en les matemàtiques, però amb una toc de màgia que capta immediatament l’atenció.

Els exercicis van adreçats a qualsevol persona sense grans coneixements matemàtics, només cal controlar les operacions bàsiques. Per això, se li pot donar ús a partir de 3 r de Primària, ja que les activitats també estan redactades d’una forma molt aclaridora. Segons els autors, els jocs «estan pensats per a realitzar-los durant dinars familiars, esmorzars d’amics, en casals festers o en campaments d’esplai, i també com a complement d’una conferència, d’una classe tant d’ensenyaments no universitaris com universitaris, i en definitiva, en qualsevol ocasió».

El contingut és producte de 10 anys de treball i d’experimentació. Les fitxes s’han dissenyat després de posar-les en pràctica a diverses comunitats autònomes, amb la participació de centenars de docents de Primària, Secundària, Batxillerat el grau de Magisteri la universitat, que aportaren propostes que milloraren el llibre final.

Totes les propostes tenen una estructura molt similar i inclouen una explicació matemàtica. Cadascuna del centenar d’activitats, consta d’un número i títol identificatiu, agrupats a l’índex en diversos conjunts: targetes per a endevinar números; endevinar aspectes personals com l’edat, el pes o quantes persones viuen en la teua casa per exemple; aspectes complementaris als anteriors com endevinar un número de loteria que hem comprat, un nombre de loteria o el telèfon de l’altra persona, que per cert és un dels que ha tingut més èxit entre els adolescents. El quart grup reunix diverses fórmules per a demostrar que tenim una memòria prodigiosa; mentre el següent està dedicat a les possibilitats màgiques de la calculadora. Seguidament són els forats negres els protagonistes i jocs amb daus, dòminos, monedes, taps i inclús cordes que desenvolupen una festa de creativitat manipulativa i subliminarment treballen la Geometria o la Topologia. Per últim, són les propostes a fer amb les mans i paper les més sorprenents junt amb les cordes. «Tot un espectacle màgic però molt senzill de fer», expliquen.

Atraure a la ciència

Pilar Gandia, professora de matemàtiques en instituts, actualment treballa en l’Escola d’Adults, mentre Enric Ramiro, col·laborador de Levante-EMV, ha estat professor de Didàctica a la Universitat Jaume I de Castelló en els últims anys, i actualment es dedica a la formació del professorat i a divulgar la ciència entre l’alumnat. Ambdós autors visiten col·legis i instituts per a fer tallers en diversos nivells i defensen que, «contràriament al que es puga pensar, la Matemàgia no va adreçada als matemàtics ni als mags, sinó que pot servir per a enamorar de la ciència a aquelles persones que no els agrada», apunten Gandia i Ramiro.