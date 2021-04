Estos dies es celebra la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació (SAME), que cada any organitza la Campanya Mundial per l’Educació (CME) per a reclamar una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. Sota el lema «Mil milions de veus», enguany es pretén visibilitzar com la covid-19 està afectant l’educació de més de mil milions de persones i agreujant l’actual crisi mundial d’inversió en el sector educatiu.

L’organització del moviment recorda que, si ja abans de la pandèmia hi havia 258 milions de xiquets, xiquetes i adolescents a tot el món sense escolaritzar, la situació actual no ha fet sinó augmentar estes xifres, agreujant la bretxa social i de gènere.

Es calcula que, en el moment més cru de la primera onada, entre març i abril de 2020, el tancament de centres educatius va afectar a quasi el 90 % de la població estudiantil del món. Això equival a quasi 1.500 milions d’estudiants que van veure vulnerat el seu dret a l’educació, denuncien. Es tracta de la crisi educativa més greu dels últims temps, que continua empitjorant, lamenten.

La Setmana d’Acció Mundial per l’Educació es celebrarà fins el 30 d’abril en més de 124 països. En els centres educatius s’elaborarà un mural d’emocions per a representar les «Mil milions de Veus» que es mobilitzen per l’educació. En l’àmbit polític, les entitats que formen la coalició valenciana de la campanya es reuniran demà a les 10:00 hores a les Corts per a entregar al president i tots els grups parlamentaris el posicionament polític i el manifest de la campanya. A més, el mateix dijous es ealitzarà un seminari en línia en col·laboració amb la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València.

Entre altres mesures, els impulsors del moviment demanen incrementar l’Ajuda Oficial al Desenvolupament per a arribar al 0,5 % de la Renda Nacional Bruta d’Espanya en 2023 i continuar avançant fins a aconseguir el 0,7 %, assignant un 20 % d’esta ajuda a les partides d’educació.