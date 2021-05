Sota la missió «cuidar de la Terra, conservar-la i defensar-la», la Ciutat de les Arts i les Ciències ha preparat un complet programa educatiu per a la seua escola d’estiu que enguany gira entorn dels avanços científics, que permetran als xiquets i a les xiquetes viure en un món més sostenible. Tot això mentre es divertixen en les instal·lacions de l’Hemisfèric, el Museu dels Ciències i l’Oceanogràfic.

L’Escola d’Estiu comença el 28 de juny i acaba el 16 de juliol i tindrà tres torns: el primer, la setmana del 28 de juny al 2 de juliol; el segon, del 5 al 9 de juliol; i el tercer, del 12 al 16 de juliol de 2021.

Defensar el planeta

Per adaptar millor els continguts de les activitats, es realitzaran dos grups dividits entre participants de cinc a huit anys d’edat i de nou a dotze. L’apassionant aventura en defensa del planeta que proposa la Ciutat de les Arts i les Ciències inclou una àmplia oferta lúdica i educativa on els més menuts aprendran i gaudiran, a través de divertits jocs, gimcanes i experiments científics. A més, gravaran un programa de televisió dedicat a la preservació de la naturalesa, on aportaran solucions per a protegir-la.

Els xicotets «defensors» del planeta coneixeran els aquaris i els ecosistemes marins de l’Oceanogràfic, per a descobrir la gran biodiversitat del «planeta blau» i també les seues amenaces, formant part de la solució, convertint-se en científics i científiques del futur.

A més, els participants de l’escola d’estiu visitaran el Palau de les Arts aprofundint en el concepte d’art, com a expressió d’un món millor.

Jornades a l’aquari

Les jornades en l’Oceanogràfic comprenen un viatge misteriós al món dels taurons i poder vore com s’alimenten estos animals. També un vol per a identificar els ocells de l’aviari i un viatge de pol a pol per a conéixer a Kylu, la família de belugues i a la colònia de pingüins de l’aquari. Així mateix, les i els escolars podran gaudir del cinema 4D, de contemplar taurons i ratlles i, també, d’un viatge per les mars temperades i tropicals

No faltarà una visita a l’hospital de les tortugues marines i una exhibició en el Delfinari, al costat del joc dels defensors de la biodiversitat marina i una yincana biodivertida sobre la conservació, que acabarà amb un sopar en el Oceanogràfic.

Activitats exteriors

El Museu dels Ciencies i l’Hemisfèric es convertixen en escenaris extraordinaris d’activitats com l’exploració de planetes en el Planetari o descobrir el poder del Sol en l’anell perimetral del Hemisfèric i el llançament d’un coet.

Hi haurà pràctiques de reduir, reutilitzar i reciclar per a afrontar el repte de la contaminació de plàstics amb exercicis en la barca i activitat d’aigua per a realitzar una dinàmica de neteja de mars navegant amb una barca.

La ciència electrificant, teatre de l’electricitat i construcció d’un electroimant es reserva per a majors, que protagonitzaran una gimcana pel museu descobrint els sons del planeta i els problemes de la contaminació acústica. En este cas, també es gravarà un programa de TV, amb una activitat associada: el simulador espacial.

Tampoc faltaran els experiments científics adaptats a grups de majors i de menuts per a, entre altres coses, descobrir l’equilibri del bosc mediterrani i «viatjar» al país dels contes.

Finalment, els xiquets i les xiquetes coneixeran per dins el Palau de les Arts, de forma participativa a través un taller.

En matèria anticovid, es realitzaran totes les activitats complint amb la normativa vigent, s’augmentarà la freqüència de neteja dels espais i els materials utilitzats a l’Escola.

Les persones interessades poden informar-se i reservar directament en www.cac.es/escueladeverano o en el telèfon 96 197 46 86 i en el correu reservas@cac.es.