De l’Oceanogràfic al Cantàbric

El Museu Marítim del Cantàbric (MMC) ha muntat una festa divulgativa per a integrar en la mar Cantàbrica huit ratlles ondulades o mosaic (Tall undulata), que van nàixer en l’Oceanogràfic, mentre que altres deu es quedaran en exhibició dins d’un projecte de cria i desenvolupament de juvenils.

Un total de 32 exemplars d’aesta espècie, procedents de l’Oceanogràfic de València, van ser enviades el passat 15 de març al Museu Marítim del Cantàbric (MMC), on s’ha iniciat un projecte de cria d’aquesta espècie, qualificada en perill d’extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

El passat dia 15 es van soltar huit a les aigües de la badia de Santander; les 14 restants fins a aconseguir la xifra de 22, s’han anat alliberant progressivament una vegada superada la preceptiva quarantena sanitària i aclimatació mediambiental, mentre que altres 10 exemplars romandran en els aquaris del MMC en un projecte de cria i desenvolupament d’exemplars joves.

Estes huit ratlles van marcades amb un codi numèric que permet realitzar un seguiment de cada individu i que determina el sexe, grandària i pes, permetent, d’esta manera, conéixer per on s’han mogut.

Esta solta s’ha inclòs en el programa d’activitats d’educació ambiental del MMC, dirigit a xiquets i xiquetes que són els qui han protagonitzat esta reintegració a la mar dels exemplars portant les caixes fins a la riba.

En l’acte van participar el vicepresident i conseller d’Universitats, Igualtat, Cultura i Espor de Caantàbria, Pablo Zuloaga; la directora d’Acció Cultural, Gema Agudo; i el director del Museu Marítim del Cantàbric, Gerardo Castrillo.

La col·laboració entre el Museu Marítim del Cantàbric i l’Oceanográfic de València ha permés esta acció conservacionista que s’ha adoptat després de valorar els avantatges del trasllat i el punt d’integració, atés que, entre altres raons, tots els ous procedien d’animals del Cantàbric, i són, per tant, genèticament grupals amb les poblacions locals.

Estes ratlles s’han criat satisfactòriament en les instal·lacions valencianes, l’aquari més gran d’Europa, on es duen a terme importants projectes d’investigació i conservació. Els exemplars tenen en este moment pesos que oscil·len entre els 400 grams i els dos quilos, amb una longitud de disc que va de 40 a 60 centímetres.

La ratlla ondulada és una espècie en perill d’extinció, de les seues característiques vitals, a la seua distribució irregular i al creixent declivi de les seues poblacions.