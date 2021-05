Set centres educatius dels nou que hi ha a Cullera han participat al concurs «Tortugues al Mediterrani», que ha organitzat la Fundació Oceanogràfic en col·laboració amb l’Ajuntament de Cullera, amb la finalitat de donar a conéixer les tortugues marines i les seues amenaces en el municipi de Cullera i implicar el conjunt de la ciutadania en projectes de conservació. Al concurs, convocat en el marc de la campanya «La mar de tots», s’han presentat un total de 345 dibuixos realitzats per l’alumnat dels nivells educatius d’infantil a secundària, amb els quals es buscava que els escolars reflectiren valors de la biologia com els nius de tortuga, ous, nounats, així com les amenaces de la mar com el fem marí o abandó de xarxes de pesca.

El jurat ha seleccionat 17 dibuixos, que seran instal·lats en opis de tota la ciutat.