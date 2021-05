Una escapada familiar pot ser una experiència extraordinària. Viatjar m’apassiona i, quan és en companyia dels meus fills, encara és més emocionant i enriquidor. Però viatjar amb xiquets també pot ser desastrós. Uns xiquets cansats o avorrits poden dinamitar el viatge millor preparat. Perquè açò no passe, he trobat en la lectura una gran aliada.

A tall d’exemple, que l’Alhambra és una meravella arquitectònica seria una opinió compartida per moltíssimes persones. Però mantindria el seu encant visitant-la amb tres xiquets? Segur que algú s’ho repensaria perquè, efectivament, aquesta visita pot esdevindre un malson amb relativa facilitat. Però també pot tindre final feliç i el gran poder de la literatura pot ser una eina magnífica.

Imaginació i participació són clau

La diferència entre veure la Torre de les Infantes com un punt més del llarg recorregut per l’Alhambra i descobrir el lloc on vivien tres princeses àrabs que van fugir per amor, és substancial. En aquest sentit, Washington Irving i els seus famosíssims Contes de l’Alhambra són un tresor literari que ens permet gaudir de la visita des que comencem a preparar-la dies o setmanes abans. La lectura en família d’aquests relats ens va introduint en un univers fascinador de tresors amagats, sortilegis i ambients orientals fantàstics que milloren infinitament la visita posterior tingues l’edat que tingues.

I amb la imaginació, la participació és un altre aspecte imprescindible. En aquest sentit, una guia infantil amb adhesius va ser un complement perfecte als contes. Amb ella, els majors anaven llegint en veu alta i alternant el rol de guia mentre que el més menut era l’encarregat de col·locar les pegatines.

