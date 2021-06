Una Gioconda multicolor amb gots de paper a l’IES Blasco Ibáñez de Cullera

El col·lectiu Lambda ha concedit a l’IES Benicalap de València el segell que reconeix l’institut com a «centre educatiu segur», per la seua tasca en defensa de la diversitat sexual, familiar i d’identitats i expressions de gènere. El centre fomenta a les aules la igualtat en la diversitat i va rebre el reconeixement en un acte senzill i emotiu en el Dia contra la LGTBIfòbia, commemorat el passat 17 de maig. Per a l’institut, el segell fou «la cirereta del pastís» de la jornada. El centre també va acollir una exposició i l’alumnat va visionar un curt fet pels estudiants del grup LGTBenI. valència

Amb motiu del Dia internacional de les famílies i del Dia contra la LGTBIfòbia, a l’IES Blasco Ibañez van visibilitzar i normalitzar els diferents models de famílies i lluitar contra la discriminació per diversitat de gènere i/o condició sexual. Per això, des del departament d’Igualtat i convivència i amb la col·laboració del d’Arts plàstiques, al centre es van treballar dues iniciatives: d’una banda, «models familiars», amb una representació de les diferents realitats amb «playmòbils»; i d’altra banda, una interpretació amb gotets de paper de l’emblemàtica Gioconda. la ribera baixa