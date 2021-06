Per a commemorar el Dia Mundial dels Oceans que se va celebrar ahir, 8 de juny, l’Oceanogràfic de València va il·luminar de blau l’exterior del Restaurant Submarí i l’Edifici d’Accessos a partir de les 21:00 hores de la nit, com ja havia en ocasions anteriors.

El Dia Mundials dels Oceans és una iniciativa que se celebra des de fa diversos anys i a la qual s’unix també l’Hemisfèric, el Museu dels Ciències i el Palau de les Arts. D’esta manera, tota la Ciutat de les Arts i les Ciències s’il·lumina de manera especial per a reconéixer la importància que tenen els oceans i totes les seues espècies per al planeta. Així, amb esta acció, València es suma a la cita internacional que té com a objectiu contribuir a divulgar la conscienciació pública per a protegir les mars i els animals que en ells habiten i que moltes vegades es veuen afectats per l’acció humana.