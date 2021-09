La ciutat d’Elx acollirà enguany la celebració de la 7a Trobada de Professorat de Valencià, organitzada per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. L’activitat formativa, que està homologada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, tindrà lloc els dies 5 i 6 de novembre al Centre de Congressos il·licità sota el títol «Lectura, xarxes socials i educació emocional».

Les inscripcions es podran realitzar fins al 29 d’octubre en la pàgina web www.trobadaprofessorat.org, on està disponible tota la informació de les jornades. El preu de la matrícula és de 20 euros i hi ha dues modalitats d’inscripció: presencial i en línia.

Enguany, com a novetat, l’activitat s’adreça també als professionals de les biblioteques, que rebran un certificat d’assistència del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), així com als estudiants universitaris que cursen graus relacionats amb l’ensenyament o el sector del llibre.

Les jornades començaran el divendres 5 a les 17 h amb la ponència «Literatura i visibilitat: contar l’adolescència», a càrrec del reconegut novel·lista i dramaturg Nando López. A continuació, hi haurà la taula redona «Boomers, millennials i tiktokers», on participaran els creadors de continguts Sílvia P. Sesé (Miss Tagless), Fran Tudela (@cabrafotuda) i Òscar Piera (Tresdeu Mèdia).

L’endemà, les sessions es reprendran a les 9.30 h amb una conferència d’Anna Forés, doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació, titulada «Plaer, lectura i preadolescència». Després, Irene Mira-Navarro, professora de la Universitat d’Alacant, impartirà el taller «On són les escriptores?». Tancarà la jornada Manu Velasco, mestre i bloguer, amb la xarrada «Educar con las otras TIC (ternura, interés y cariño)».

A més, durant la Trobada, hi haurà la representació de l’obra Totes les llavors del món, a càrrec d’Esclafit Teatre, i una visita guiada pel centre històric d’Elx.

La 7a Trobada de Professorat de Valencià compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Elx, l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de l’Ajuntament de Gandia, la Federació Escola Valenciana i el COBDCV.