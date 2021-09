La Conselleria d'Educació ha reconegut el projecte de Florida Secundària «Objectiu Escola» com a PIIE (Projecte d’Investigació i Innovació Educativa).

Com expliquen des del centre, es tracta d’un projecte que abastix dos cursos i està pensat per al primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i centrat en el treball de quatre Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); acció pel clima, igualtat de gènere, fam zero i consum responsable.

Així, el reciclatge, la sostenibilitat o la conscienciació de la comunitat educativa per canviar xicotetes accions quotidianes per a millorar els espais i el món on vivim prendran especial protagonisme durant els diferents tallers i propostes que es porten a terme junt amb l'alumnat i les famílies.

D’esta manera, l'educació en el desenvolupament sostenible esdevé la «línia vertebradora» de tot un seguit de tasques, tallers i espais d'investigació amb què es busca transformar el pensament des d'una perspectiva global.

Com reconeixen des del centre educatiu, el reconeixement com a PIIE «es tracta d’una molt bona notícia amb què començar un nou curs educant amb les maneres que són pròpies de la cooperativa». A més, apunten que l'equip de primer cicle és qui ha treballat de valent per fer realitat esta proposta que esperen que siga «transformadora».