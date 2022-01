Més de 450 estudiants i docents d’FP rebran formació crítica per a una Economia del Bé Comú

«Promoure en la Formació Professional a la Comunitat Valenciana la consciència crítica i la participació per al foment d’un desenvolupament humà sostenible per a tots i totes, prenent com a ferramenta estratègica els principis i valors de l’Economia del Bé Comú (EBC )». Este és l'objectiu del projecte «Transformant el nostre món, educant en principis i valors de l’Economia del Bé Comú en Formació Professional», una iniciativa educativa de dos anys impulsada per la Fundació Cívica Novessendes, amb la col·laboració de l'Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Bé Comú, i finançada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Durant este primer any, l'alumnat i professorat d'FP del Grau Superior d'Administració i Finances de l'IES Botànic Cavanilles de la Vall d'Uixó participa en l'etapa pilot de la iniciativa. Com expliquen desde la fundació, amb els aprenentatges d’este curs, en 2022-23 el projecte es desplegarà per centres educatius de la resta de la Comunitat Valenciana, principalment per les comarques -de Castelló a centres de Formació Professional amb els quals ja s'ha acordat la seua participació.

No obstant, la iniciativa també està oberta encara a altres instituts interessats que vulguen formar part de la proposta educativa impulsada des de Betxí per Novessendes.

De fet, el projecte s'emmarca dins d'una estratègia educativa que Novessendes promou ja més de tres anys en diferents nivells educatius. L’objectiu és, segons expliquen fonts de la fundació, «introduir a les aules els valors de l'Economia del Bé Comú com a manera de contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible», marcats per l’ONU dins del marc mundial de l’Agenda 2030.

Així, «Transformant el món» és na forma de sembrar la llavor d’«una altra manera de fer economia» i de posar en valor les bones pràctiques educatives del centre que fomenten la importància del Bé Comú per a construir un futur sostenible per a totes i tots, afegixen.

Una de les àrees de treball és més concretament la Formació Professional, després d’haver-se desenvolupat també a Secundària. La idea promoguda per Novessendes, des d'enguany i fins a 2023, apunta a incidir de manera pràctica en els qui s'estan formant, però també en els docents que formen, per a emprendre, dirigir o gestionar empreses en un futur pròxim.

«Volem mostrar-los que es pot ‘fer economia’ des de les institucions, organitzacions i empreses, pensant en la comunitat i no exclusivament des d’un punt de vista lucratiu, sense importar les repercussions de l'activitat empresarial en l’impacte ambiental i social», explica Mario Rebollar Román, tècnic de Novessendes en l'experiència «Transformant el nostre món» des que esta arrancara fa més de tres anys en l'ESO.

El projecte proposa a l’alumnat i professorat «un enfocament molt diferent» al que se sol ensenyar en els programes educatius d'administració empresarial, amb un perfil utilitari a una economia de mercat on «l'única cosa important és l'enriquiment il·limitat, és a dir, que l'empresa ingresse els màxims beneficis econòmics a qualsevol preu», assegura Rebollar.

Així, es tracta de capgirar una manera d'operar cada vegada «més qüestionada per gran part de la societat», afegix, degut a la desigualtat del sistema i els efectes de les crisis financeres i ambientals, «intrínseques a l'economia neoliberal».

D’esta manera, la proposta s’endinsa en les aules on es formen les futures generacions d’empresaris i empresàries, representants dels partits polítics i professionals de la gestió, per a promoure «una manera crítica i conscient d'administrar l'economia no a qualsevol preu, sinó d'una manera cuidada i respectuosa amb l'entorn» contribuint així amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Al cicle d’Administració

Des de novembre i durant dos anys, tres persones consultores de l'Economia del Bé Comú de la Comunitat Valenciana facilitaran continguts a almenys 365 alumnes i 85 docents de 10 grups de Formació Professional Superior d’Administració i Finances de diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Com expliquen des de la fundació, el primer any del projecte «Transformant el nostre món» que es desenvolupa al'IES Botànic Cavanilles de la Vall d'Uixó, funcionarà com a prova pilot, per a «sistematitzar continguts i dinàmiques».

A més de perfilar un document pedagògic de l’EBC, la iniciativa pretén crear una xarxa de professorat interessat a promoure i millorar els continguts orientats a l'Economia del Bé Comú en l'FP. Per això, també es formarà a docents en cursos ad hoc; s'establiran enllaços de debat per mitjà de plataformes digitals i presencials, i se'ls aportaran continguts dissenyats específicament per a esta finalitat, expliquen.

D’altra banda, l'alumnat que reba els continguts al llarg del cicle formatiu, treballarà en la creació de projectes de simulació empresarial a partir dels valors de l’Economia del Bé Comú i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb la finalitat de mostrar a la comunitat les idees que sorgisquen d'estes experiències d’«incubadores», la iniciativa contempla un concurs per a plasmar els projectes en vídeos, que podran difondre’s per diferents canals de comunicació.