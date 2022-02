El 30 de gener se va celebrar el Dia Internacional de la Pau i 46 col·legis de tota la Comunitat Valenciana, amb més de 15.000 alumnes, se van sumar a la carrera «Quilòmetres de Solidaritat» que proposa Save the Children per a recaptar fons per a la infància més vulnerable.

«El Dia de la Pau i la No Violència sempre ha sigut una data important per a Save the Children perquè els xiquets i xiquetes es mobilitzen amb nosaltres i treballen valors com la solidaritat o la justícia, i ho fan ajudant a altres xiquets i xiquetes que es troben en situacions molt complicades en altres parts del món», explica Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Este 2021-21 es complixen 18 anys de la primera carrera solidària en la Comunitat Valenciana de Save the Children. Des de llavors, s’han celebrat més de 1.800 en uns 620 centres escolars. Al llarg de totes les edicions, el professorat ha participat en 36.991 ocasions, i molts d’ells i elles s’han convertit en fidels participants en coordinar la carrera any rere any, i s’han comptabilitzat més de 522.376 dorsals.

La cursa, a més de promocionar hàbits saludables com la pràctica de l’esport, també suposa una manera d’explicar als infants que a tot el món hi ha «xiquets i xiquetes que no poden anar a escola, patixen desnutrició o han de veure’s obligats a migrar de manera forçosa», afirma Hernández.

En tots estos anys, els Quilòmetres de Solidaritat han recaptat més d’1,16 milions d’euros en la Comunitat Valenciana, per a ajudar a la infància de llocs com Sudan, Níger, Etiòpia, República Democràtica del Congo, Haití, Síria, Costa d’Ivori, Sierra Leone o Mali.

L’exemple del Pintor Sorolla

Un dels centres que els últims cursos no ha faltat a la cita és el CEP Pintor Sorolla d’Elda. Esta escola, molt activa tot i la pandèmia —especialment en qüestions relacionades amb l’esport— va realitzar la cursa al pati i en col·laboració de l’ampa.

«La covid ens ha obligat a ser més imaginatius i flexibles que mai, i hem fet les carreres respectant les bambolles amb horaris diferents per a cadascun dels grups», expliquen des del centre.