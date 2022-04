L’ONG Save the Children ha presentat una guia interactiva sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), migracions i drets de la infància. Es tracta d’una eina similar a un videojoc elaborada a partir de Genially, un programari per a crear continguts interactius, i que han sigut els propis xiquets i xiquetes dels projectes d’acció social de Save the Children els que l’han generada a partir de diverses sessions de treball.

«Ara que els xiquets i xiquetes veuen diàriament en els mitjans de comunicació com es vulneren els drets de la infància que es veu forçada a migrar per conflictes bèl·lics, aquesta guia es pot convertir en una eina molt valuosa perquè els xiquets i xiquetes aprenguen mentre juguen les possibles causes que mouen a les famílies a fugir del seu país per a buscar una vida millor», assegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Com explica l’ONG a Levante-EMV, es tracta d’un projecte que arribarà a 1.600 persones: la majoria, 1.200 xiquets i xiquetes de Primària, que rebran formació sobre migracions, Objectius de Desenvolupament Sostenible i Drets de la Infància a partir de l'eina de ludificació. A estos, es sumaran altres 300 escolars que treballan els mateixos temes, a través de la guia de facilitadors. Tanmateix, rebran formació uns 50 docents; i no descarten continuar amb la difusió perquè arribe a mes centres educatius.

La presentació va tindre lloc amb una part de l’alumnat participant, al teatre La Rambleta, de València, on va assistir Lourdes Sanchis, subdirectora general de Cooperació de la Generalitat. «Per a combatre la desigualtat és important conéixer els problemes que existixen per als xiquets, xiquetes i adolescents en molts països del món. Este tipus d’eines innovadores són molt útils a l’hora de conscienciar a la societat valenciana sobre aquestes realitats», assegura Sanchis. Junt amb ella, també van estar presents Rosa Molero, directora general d’Infància i Adolescència; i Amparo Martínez,cap de servei d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació. Totes elles van poder jugar en primera persona ambla guia interactiva i escoltaren de la mà dels propis xiquets i xiquetes tot el procés creatiu de l’eina.

En total, han participat una desena de centre educatius valenciaans, la majoria públics i de València ciutat: són els CEIP Profesor Ramiro Jover (Sant Marcelí); Jesús (Jesús-Patraix); Santo Ángel de la Guarda (Patraix); Rodriguez Fornos (Patraix); Sector Aéreo (Olivereta); Gaspar Gil Polo (Oliverteta);; Ballester Fandos (Marítim) i l’Antonio Machado (Campanar). A estos se sumen el Col·legi Jesús Maria (Olivereta) i el CEIP Ausiàs March, este últim de Paterna.

La necessitat de sensibilitzar

Este projecte s’emmarca dins de la convocatòria d’Educació per a la Ciutadania Global de 2019 de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i compta també amb un manual per a persones facilitadores sàpiguen com treballar-la amb els xiquets i xiquetes.

«A Save the Children portem més de 100 anys treballant pels xiquets i xiquetes que viuen en països en conflicte i, lamentablement, continuem treballant no sols a Ucraïna sinó també en països com Síria, Iemen o l’Afganistan. Hui dia més de 460 milions de xiquets i xiquetes encara es troben en països que estan en aquesta situació, i la sensibilització és fonamental per a acostar-los la seua realitat als xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana», assegura Hernández.