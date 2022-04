Més de 200 estudiants se junten entorn l’Scrabble

Joc, estratègia, lletres i trobada en valencià; esta és la clau de l’èxit del V Campionat de Scrabble en valencià viscut al Palau de la Festa de Castelló, a la Plana. Una iniciativa del Club Scrabble de les comarques de Castelló que engresca també alumnat d’ESO del Camp de Morvedre i l’Horta i va juntar a més de 200 alumnes.

Tant és així que a més dels centres d’ensenyament secundari experimentats en el joc com ara l’IES Gilabert de Centelles de Nules o l’IES Álvaro Falomir d’Almassora, enguany també han participat la secció IES Serra d’Espadà d’Onda; l’IES Pere-Enric Barreda i Edo de Benassal; el Col·legi Santa Maria de Vila-real, l’IES Matilde Salvador i el Col·legi Mater Dei de Castelló; i l’IES Vila Roja d’Almassora juntament amb l’alumnat del Camp de Morvedre que participava des de l’IES Clot del Moro de Sagunt i el Jorge Juan del Port de Sagunt.

«Aconseguir que els estudiants juguen amb les paraules, que facen seues les lletres i que interactuen i dialoguen és el camí de l’aprenentatge. Esta és la festa de la llengua, hem de viure-la amb l’alumnat; perquè l’aprenentatge des del joc i el gaudi és significatiu», explica Maite Oliver des de la coordinació del campionat, que es va celebrar el passat 7 d’abril.

Maria Romero i Irene Oquendo van liderar la classificació del primer cicle d’ESO seguides de Candela Lucas i Laia Granados; per a deixar en tercer lloc a les estudiants Nadia Saidi i Miriam Flich. Les sis jugadores estudien a l’IES Gilabert de Centelles, un centre que mostrà una vegada més la seua dedicació i implicació en l’aprenentatge de l’Scrabble com a eina de millora de l’aprenentatge de la llengua.

«Ortografia, gramàtica, lèxic són múltiples les mirades que consolida el joc, ja que l’alumnat aprén sense adonar-se’n i treballa amb entusiasme», apunta Joan Doñate, professor de l’institut de Nules i coordinador de les proves junt amb Maite Oliver.

Per la seua banda, Francesc Gallén, un altre promotor de l’Scrabble escolar posa la mirada en altres avantatges del joc: «a més d’augmentar el vocabulari, adquirir agilitat mental i reforçar el pensament estratègic, l’Scrabble millora la funció cognitiva», assegura.

Garantia de futur

Esta vegada, la classificació del segon cicle d’ESO l’encapçalà l’institut Álvaro Falomir d’Almassora, amb Marc Clausell i Manel Llop. «Veure’ls com gaudixen, com treballen i com s’impliquen en el joc és garantia de futur per a la llengua. Viure en valencià, és jugar, escriure, pensar i amb l’Scrabble ho fan», afegix Laura Cardona, del centre almassorí. Els segons i tercers classificats novament van ser del Gilabert de Centelles, Elsa López i Lourdes Peris; Claudia Mechó i Valeria Ferrando.

Un any més la Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC) i Scrabble Escolar, encapçalades per Francesc Gallen, tornen a ser peça clau en l’engranatge de l’organització i articulació del campionat i capaços de resoldre qualsevol qüestió de la competició. El suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), l’Ajuntament de Castelló i Acció Cultural de País Valencià també han estat determinants per tal que este festival de la llengua esdevinga un pilar bàsic en l’ensenyament del valencià.

La fase final del campionat reunirà a Barcelona el proper 21 de maig a la Lleialtat Santsenca els millors classificats dels campionats de Castelló i Elx, així com estudiants de diverses zones geogràfiques de parla catalana que compartixen una possibilitat més d’aprenentatge i enriquiment a partir de l’Scrabble.