La segona Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) a Cuba va ser un èxit de participació, però no va estar exempta d’imprevistos. El sis de maig de 2022, just abans de començar amb la programació del festival, va tenir lloc una explosió a l’Hotel Saratoga de l’Havana que estava en procés de reforma (comptava obrir les portes el dia 10 de maig). Un accident que va posar fi a la vida de més de 40 persones i va ferir a més de 80. El Govern cubà va decretar un dol nacional en els últims dies del festival. Per això, algunes de les activitats de la MICE van haver de posposar-se per a un altre moment i es van haver de cancel·lar tots els actes dels últims dies. Així i tot, la clausura sí que va tindre lloc una vegada el dol nacional es va acabar.