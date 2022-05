Un mural de 70 metres quadrats plena de color la part posterior de l’emblemàtic edifici d’estil brutalista de l’IES Sorolla de València. El contrast entre el formigó cru —rotund, sense artificis, propi d’este estil arquitectònic—, i el color i la llum que aporta el fons roig del «Photographer» és un dels grans encerts de la proposta, que ha fet que l’artista MRBT62 torne al centre on va estudiar i va impartir classe temporalment.

La iniciativa ha sigut impulsada per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del centre. El «photographer» és un emblema de l’art urbà, que va veure la llum fa 7 anys i, en esta ocasió, ha suposat un repte per al seu creador, ja que és la primera vegada que ha elaborat un mural de 70 metres quadrats. Per això, també ha comptat amb l’ajuda d’altres artistes, com Krome_2, Míster Changa i Fitimollas.

En referència a la seua època a l’IES, junt amb el retrat apareix escrit un missatge per a l’alumnat: «The Photographer was here. And so are you», és a dir, «El fotògraf va estar ací. I tu també».