El Saló de Cristall de l'Ajuntament de València s'ha convertit aquest divendres en l'escenari per a donar el tret d'eixida de la desena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) amb una visió "solidària i compromesa amb la societat".

Aquest festival va començar l'any 2013 i compta amb el suport de l'Ajuntament de València i altres administracions i institucions, com la Secretaria Autonòmica de Cultura. La mostra se celebrarà del 26 de setembre al 6 d'octubre en diversos espais com els Centres Municipals de Joventut Algirós o Fonda de Morella.

En total, es projectaran més de 250 treballs audiovisuals fets per xiquets, xiquetes, joves i professorat de diferents entorns d'aprenentatge per al públic en general.

L' alcalde de València, Joan Ribó, que ha participat en la presentació de la imatge i anunci de la desena edició d'aquest projecte, ha assegurat que "va més enllà dels seus objectius educatius, ja que planteja una visió solidària i compromesa amb la societat". "La València que volem és aquella que recull tota una sèrie de valors i principis compartits", ha agregat.

"Construir en positiu des de les aules"

En la seua intervenció, Joan Ribó també s'ha detingut "en les propostes de la ciutadania que ajuden a construir en positiu". En aquest marc, ha destacat la MICE, "que naix entre les pissarres i els pupitres de les escoles i instituts, l'epicentre del saber i de la construcció del futur de les societats".

Així mateix, ha ressaltat "la inclusió de la defensa dels drets humans en el contingut del projecte MICE que enguany fa deu anys, amb les temàtiques de les persones refugiades al Mediterrani o el conflicte del Sàhara, que atorguen al projecte una especial preocupació per les desigualtats que hi ha en el món", i ha subratllat la projecció internacional de la mostra, que "serveix per a expandir el potencial audiovisual valencià en el món i establir vincles entre València i la resta del món".

Caràcter Internacional

El festival és membre d'organismes internacionals de cinema educatiu infantil, i dedica un apartat (un focus) de les seues edicions a la presentació i estudi de l'educació i el cinema en diversos països del món. En l'edició d'enguany aquest país és Mèxic, i també es compta amb la col·laboració d'entitats oficials i festivals propis.

Per part seua, la regidora Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha recalcat que es tracta "d'un projecte educatiu i cultural únic", al mateix temps que ha ressaltat que "la celebració del festival és el resultat del treball d'activitats pedagògiques que es desenvolupen durant tot l'any a les aules".

En l'acte, també han participat el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García; el Secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps, i el director d'aquest certamen, Josep Arbiol.

El Secretari Autonòmic de Cultura, Ximo López Camps ha ressaltat que «la MICE representa la evolució del món audiovisual i del cinema en les escoles, que ha passat de ser un emplenament del temps posant pel·lícules a les aules a que l’alumnat i el professorat siguen els autèntics protagonistes amb les seues pròpies produccions», una activitat que fomenta la MICE.

D’altra banda, Josep Arbiol ha donat les gràcies a l’Ajuntament de València i a l’equip voluntari que fa possible el projecte, així com a totes les escoles de tota la Comunitat Valenciana que hi participen amb les seues pel·lícules.

El cartell oficial que s'ha presentat este mati és obra de Vane Julian i l'spot descobert durant la presentació de Javi Navarro i el CEIP Serrería del Barri de Beteró.