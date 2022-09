Els millors ambaixadors de l’activitat física

Este curs el sistema educatiu valencià compta amb 580 col·legis i instituts que actuen com a ambaixadors de l’esport, defensors d’hàbits de vida saludable i impulsors entre el seu alumnat d’una rutina en què l’activitat física està ben present. Es tracta dels ‘Cepafe’, és a dir, Centres Educatius Promotors de l’Activitat Física i l’Esport.

El nombre de centres que fan esta aposta educativa —a més d’esportiva— s’ha incrementat en els últims anys i estos quasi 600 centres són quatre vegades més que en 2015. Tots desenvolupen algun Projecte d’Esport, Activitat Física i Salut’ (Peafs), per als quals ara està obert el termini per a optar a les subvencions de la Conselleria d’Educació. La data límit és el 31 d’octubre —com la del programa «Esport a l’escola»—, i en total la Generalitat destina un milió d’euros per a estes ajudes als centres educatius.

Un dels primers que va ser reconegut com a Cepafe és el CP Pintor Sorolla d’Elda —amb 350 alumnes de Primària— on plantegen el projecte esportiu «com un element més de l’escola, dins del projecte de centre».

Miguel Ángel Rodríguez, mestre d’Educació Física, explica que «allò principal és educar a través de l’esport» i que els beneficis es veuen a les aules, amb «bons resultats d’integració i cohesió social» entre el seu alumnat. Per això, a la seua activitat esportiva —que va més enllà de les classes d’Educació Física—, intenten donar-li sempre un «marcat caràcter formatiu i d’igualtat d’oportunitats».

Per això, plantegen activitats extraescolars —a preus molt assequibles— i altres també els caps de setmana, a més dels períodes de vacances, com l’estiu passat, quan van realitzar el campus Joe Arlauckas, amb el veterà jugador de bàsquet i la col·laboració de l’Ajuntament i el CB Elda.

Com explica Rodríguez, «els valors, la igualtat i la inclusió d’esportistes amb discapacitat són les línies mestres del projecte». I és sobre tot això el que repercutix en la convivència de l’escola. «Els valors dels esports els transferixen a la seua vida quotidiana i treballen la frustració de no guanyar, saben treballar de forma cooperativa i en equip i respecten les normes, als entrenadors i als altres jugadors», explica el mestre sobre les escolars.

Futbol sala, bàsquet, atletisme, patinatge, ioga, ball, escacs, raqueta, multiesport…. esta és una part de totes les disciplines que treballen al Pintor Sorolla, que compta amb el segell «Vida Saludable» i també participa en diferents iniciatives, com «Aula ciclista», «Esport a l’escola», «Todos olímpicos» o el campus Pau Gasol.

Un altre centre exemplar per la seua aposta esportiva és l’IES Districte Marítim de València, que compta amb una oferta de diversos cicles de la família d’Activitats físiques i esportives, amb una alta demanda i a la qual este curs se suma el de Tècnic Superior de Condicionament Físic, sent l’únic centre públic de València que el té. Tanmateix, desenvolupa el projecte «Patis divertits, patis inclusius».

«Ens vam adonar que al pati hi havia molta gent que no sabia què fer i vam decidir donar una resposta educativa, a través de l’esport», explica Pablo Albertos, cap d’estudis de cicles formatius de l’IES. Al mateix temps, han limitat l’ús del mòbil durant l’esplai.

«Ho reben amb interés, sobretot en 1r i 2n d’ESO, que són més actius», afirma. A més, també suposa millores «per a la salut, evita el sedentarisme i ajuda a socialitzar amb els companys amb els quals igual no tenen massa relació directa», afegix el professor.

Al centre també organitzen activitats amb bicicleta; jornades esportives a la platja; activitats de senderisme i lligues internes «el més participatives possibles». A més, acostumen a participar en la carrera de Save The Children, una cita anual al Marítim amb altres centres del barri; i, fins i tot, han inventat un esport que desitgen que arriben a altres centres: el ‘frisbinton’, una barreja de frisbee i bàdminton.

exercicis per a tots els gustos. L’alumnat de l’IES Districte Marítim de València (dalt i dreta) gaudix del projecte «Patis divertits, patis inclusius» del seu centre, a través del qual poden practicar diferents esports a l’hora de l’esplai —com beisbol— i altres activitats proposades pel professorat i coordinades pel departament d’EF. D’altra banda, a Elda, el CP Pintor Sorolla (fotos de baix) té l’esport integrat com un element més del centre, sense oblidar la inclusió de totes i tots. Entre altres, han rebut lliçons de bàsquet amb Joe Arlauckas.