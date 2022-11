Barallar les cartes amb aforismes i ‘matemàgia’

El grup de recursos de la comissió d’Educació d’Escola Valenciana ha confeccionat un material matemàgic per a donar a conéixer de forma lúdica els aforismes fusterians a qualsevol persona.

Es tracta d’una edició subvencionada per la Fundació Enric Soler i Godes, amb cinc aforismes escrits sobre una mena de cartes: «Les idees clares, els sentiments confosos»; «L’artista és, tota la vida, aprenent»; «Un bon llibre sempre és una provocació»; «Les persones felices no tenen memòria»; i «Només hi ha una manera de llegir, rellegir».

A la proposta, les cartes amb els aforismes estan dividides en dos. Enric Ramiro Roca, membre de la comissió i coordinador del projecte, explica que el joc es pot aprofitar des d’Infantil, en 3 anys: els xiquets i xiquetes més menuts poden ajuntar les peces o reconéixer les lletres i llegir, segons l’edat; i els més majors, aplicar la «matemàgia», barallant les cartes i, gràcies a un joc de contar síl·labes i paraules i seguint les instruccions... les dos parts dels aforismes s’ajuntaran màgicament! A l’aula també es pot proposar a l’alumnat que cree nous aforismes, imitant els de Fuster; o pintar les fitxes que s’oferixen en blanc i negre i amb els dibuixos en siluetes.

Enric Ramiro Roca —que ha creat el joc junt amb Sònia Caparrós, Elionor Ortolà i Marisol Pinilla—, explica que l’objectiu és «introduir l’obra de Joan Fuster de manera lúdica, divertida, agradable i senzilla, per a un públic ampli i transversal».

Enguany, el sobre que conté el joc s’ha repartit en totes les Trobades que Escola Valenciana va celebrar durant la primavera per moltes comarques.

La «matemàgia» és el resultat d’unir la màgia i les matemàtiques, un recurs didàctic que sorprén l’alumnat al mateix temps que aprén. En este cas, combina la literatura (els aforismes) amb el lletreig de paraules i l’ortografia, amb unes il·lustracions plenes de colors.