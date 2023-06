L’IES L’Om de Picassent trau a la llum la memòria de la Guerra Civil

L’IES l’Om de Picassent ha realitzat, al llarg d’este curs, un projecte interdisciplinari entre diversos departaments i alumnat del centre, amb l’objectiu d’explicar a tots els i les estudiants d’ESO i Batxillerat, les repercussions que va tindre la Guerra d’Espanya, així com la postguerra, centrant-se sobretot en la història local de Picassent.

Entre altres coses, han elaborat un còmic —on es conten les vivències de diverses persones del poble—, i han organitzat una exposició dels treballs de classe, sobre temes com la guerra, la repressió, els camps de treballs forçats, l’exili....

Esta activitat final, a la Casa de la Cultura del municipi, també ha inclòs presentacions i documentals, i el centre contina donant difusió al treball a través d’un web que han creat. El projecte «Les memóries que ens falten» ha sigut elaborat per més de 80 alumnes i una quinzena de professors del centre, que veuen necessari que es conega el passat perquè no es torne a repetir. L’objectiu principal ha sigut «fer visibles les històries d’aquells i aquelles que van lluitar de diverses maneres per defensar la democràcia tant durant la guerra com durant la dictadura».

Amb el marc de la nova llei de Memòria Democràtica de 2022, este curs un grup de docents han posat en marxa un grup de treball interdisciplinari per a combatre «el desconeixement per part de l’alumnat de la nostra història més recent, concretament del període comprès entre la II República i la Dictadura franquista». «Sentiem que alguna cosa fallava al sistema educatiu si els nostres alumnes no eren conscients de la dura lluita que tants homes i dones havien portat a terme al llarg del segle XX perquè nosaltres puguem gaudir avui d’un règim democràtic, de llibertats i de drets».

Per això, consideraven que no podien fallar en el que entenen que és una obligació, per ser docents, i van impulsar este projecte que pretenen continuar el pròxim curs i en el qual han col·laborat l’Ajuntament de Picassent i l’Associació de Drets Senyorials i Picassent Virtual, entre altres entitats. També agraïxen el treball de Enric Romaguera i Belenguer, de qui la seua publicacióLa repressió durant la guerra civil i la dictadura franquista a Picassent (1936-1949).