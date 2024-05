Miñambres perd recursos

El Llevant, virtualment i després d’empatar contra l’Eldense, romandrà una temporada més en Segona Divisió. Situat en desena posició, i quan falten dos jornades per a la finalització del curs, la distància de quatre punts amb la promoció d’ascens a Primera Divisió provoca que la il·lusió al Ciutat de València s’haja esvaït per complet. Els partits contra Alcorcón i Osca es duran a terme des del compromís d’acabar el més amunt possible en la classificació, conscients que el percentatge de probabilitat per a aconseguir la sexta plaça està sota mínims i que un autèntic miracle li atorgaria al Llevant el dret de barallar per aconseguir l’últim bitllet cap a l’elit. No obstant això, Felipe Miñambres, en el moment de la veritat, s’ha quedat curt d’utensilis per a aconseguir triomfs sobre els quals creure en l’ascens. Símptoma que el Llevant, de cara al pròxim mercat d’estiu, haurà de fer una considerable reestructuració en la seua plantilla per a ser un candidat a pujar a l’elit en la campanya 24/25.

El director esportiu, reconvertit a entrenador després del cessament de Javi Calleja, va afrontar les finals contra Eibar i Eldense amb els mateixos futbolistes d’inici i, curiosament, amb els mateixos jugadors de refresc: Fabrício, Pablo Martínez i Bouldini. En una llista de 23, amb tres jugadors del planter en les seues files, el d’Astorga va intentar revolucionar l’enfrontament al Nuevo Pepico Amat. I tot i que el 22 va perforar la porteria de Mackay, Quintero González va anul·lar el seu gol, per una presumpta falta en atac que va provocar el malestar del tècnic i que va deixar a mitges els tres punts que hagueren mantingut el Llevant en la baralla.

