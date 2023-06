La labor de rescat d’animals marins ferits i encallats de la Fundació Oceanogràfic

La Fundació Oceanogràfic, en el seu compromís amb la protecció de la flora i la fauna marina, fa una important tasca de rescat i recuperació d’animals ferits o encallats que apareixen en les costes de la Comunitat Valenciana.

Davant l’avís d’un varamiento, l’equip de la Fundació Oceanogràfic, a través de la Xarxa de Varamientos, es desplaça fins a la zona per a avaluar l’estat de l’animal mitjançant proves diagnòstiques i revisions mèdiques veterinàries exhaustives. Segons l’avaluació, els professionals veterinaris determinen si l’animal pot ser reintroduït o si, per contra, requereix ser traslladat a l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar (ARCA) de l’Oceanogràfic per a la seua rehabilitació i posterior solta.

És important destacar què es considera un animal encallat. S’entén com a tal a aquella fauna marina que apareix en l’aigua o a la platja i presenta algun tipus problema, ja siga desorientació o qualsevol patologia que puga estar afectant-lo.

Per a saber si un animal realment necessita ajuda o està encallat, podrem identificar-lo veient que està desorientat, presenta alguna lesió o està immòbil a la platja.

En la Comunitat Valenciana, les espècies que amb major freqüència són trobades encallades a les platges són tortugues marines, xicotets cetacis i taurons i ratlles.

Davant un varamiento a la platja, és fonamental no tocar a l’animal, tant per la seua pròpia seguretat com per la nostra. El més important és telefonar al 112, el telèfon d’emergències, per a activar el protocol d’acció de la Xarxa de Varamientos, composta per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic.

En resposta a la trucada d’emergència, l’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic es desplacen fins a la zona afectada. A més, és crucial mantindre un perímetre de seguretat per a protegir la zona de possibles acostaments per part d’altres persones.