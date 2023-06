Les vacances d’estiu són per al colpbol

L’Associació Esportiva Colpbol ha organitzat per a este estiu el Campus de Copbol 2023, perquè els xiquets i xiquetes a partir de quatre anys i adolescents que vulguen continuar practicant este esport mixt i inclusiu puguen fer-ho durant les seues vacances. Les inscripcions estan obertes fins este diumenge, 25 de juny, i hi ha disponibles dos torns: un entre el 26 i 30 de juny i un altre entre el 3 i 7 de juliol.

Es tracta ja d’una tradició de l’associació, doncs porta organitzant-se vora 20 anys, com recorda Juanjo Bendicho, professor d’Educació Física i creador de l’esport. «El campus és un espai de coneixement, pràctica i diversió amb el colpbol durant l’estiu», detalla. «Està adreçat tant a persones que vulguen conéixer el colpbol com per als qui ja el coneixen i el volen continuar practicant; és una activitat d’encontre baix l’esperit i els valors del nostre esport amb altres activitats», afegix.

El programa del campus inclou activitats diferents com eixides a la platja —on jugaran a colpbol platja—; ruta de senderisme per l’Horta; i activitats diàries amb aigua, doncs també inclou piscina, aprofitant la calor de l’estiu. «Hi ha una sèrie d’accions vinculades a l’activitat física i l’esport», apunta Bendicho. El campus es fa a Foios, en les instal·lacions de la piscia, el poliesportiu i un centre educatiu, i pot ser complet (15 dies) o una de les dues setmanes.

D’altra banda, entre maig i juny, més de 4.000 alumnes han participat en les finals intercentres —moltes d’elles comarcals— del tancament de la lliga oficial i, este cap de setmana tindrà lloc el campionat d’Espanya, amb participants d’altres comunitats autònomes.

Cal destacar que, després de les limitacions de la pandèmia, enguany s’ha pogut reprendre i celebrar la quarta edició, que serà en les seus de Natzaret i Meliana. Així, la Valencia Colpbol Cup comptarà amb uns 300 participants, entre ells estudiants d’Aragó, Andalusia, Castella-la Manxa...

El colpbol —esport d’equip d’origen valencià, que es definix com mixt, cooperatiu, igualitari i inclusiu— va sorgir com alternativa als esports d’equip tradicionals, que «tenen mancances molt grans a nivell educatiu, perquè són cooperatius però, a l’hora d’implementar-los, els xiquets i xiquetes més competents acaparen el joc i això consolida les diferències entre els bons i els roïns, sense permetre a les persones menys hàbils participar i millorar», explica Bendicho.