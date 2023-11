Ressenya de la setmana: Spooky i la nit d’ànimes

Spooky i la nit d’ànimes de David Salvador Sáez és una història senzilla especialment concebuda per a despertar el plaer de la lectura entre els xiquets i les xiquetes que tenen l’edat d’adquirir l’hàbit de la lectura. L’autor recorre a un dels tems que més els atrau: el món dels personatges de terror.

El protagonista, no obstant això, és un fantasma menut, Spooky, que ha sigut expulsat del Regne de les Ombres per no voler fer-li por a ningú i, des d’aleshores, viu en el campanar d’una vella església d’un poble xicotet del nord d’Europa.

Però la vida, sempre, t’ofereix noves oportunitats i Spooky és reclamat per a solucionar el problema ocasionat perquè cap criatura fantàstica vol assistir a l’aniversari del Rei de les Carabasses.

La trama es resol d’una manera àgil i encertada, afavorida per l’estil àgil i directe de l’autor. El text es complementa amb uns dibuixos magnífics, on predominen els colors foscos, de Juan Chavetta que fan del llibre un producte molt atractiu.