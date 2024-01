Rssenya de la setmana: "Mariana la Coixa"

TÍTOL Mariana la Coixa AUTOR Josep Franco

IL·LUSTRADOR Sergi Olcina

EDITORIAL Reclam Editorial COL·LECCIÓ Mitja Lluna

Mariana la Coixa és una narració amb una clara estructura tradicional de rondalla. La protagonista és una xiqueta bondadosa que, per un error mèdic, es queda coixa i els pares es mostren preocupats pel seu futur. Però ella no es deixa véncer per la discapacitat, sinó que, decidida, comunica als seus progenitors que vol veure món. Casar-se amb un bon xic no forma part dels seus objectius.

Per això, inicia una aventura que la porta a conéixer altres persones i a viure situacions paregudes a les narrades en els contes de la tradició oral valenciana.

La trama, per tant, és atractiva, però, sobretot, es converteix en una magnífica narració gràcies a la perícia de l’autor, l’escriptor Josep Franco. Fa goig, des de la primera línia, llegir l’obra. El lector cau captivat davant la bellesa de les paraules i el ritme melòdic de cada una de les frases. No importa si la narració és infantil, juvenil o d’adults. Franco, probablement, és un dels escriptors valencians que millor escriu.