Fase 2 Valencia: Todo lo que se puede hacer

Con la fase 2 a la vuelta de la esquina en Valencia, Alicante y Castelló y el descubrimiento ayer de los datos de la incidencia del Covid-19 en los municipios de la Comunitat Valenciana, ha llegado también el fin de las franjas horarias, un gran alivio para buena parte de la población. No obstante, las franjas horarias en la fase 2 seguirán manteniéndose las destinadas a personas mayores de 70 años y personas vulnerables. Así, todos los ciudadanos de menos de esta edad o que no pertenezcan a un colectivo especialmente sensible frente al coronavirus podrán salir a la calle a cualquier hora, excepto de 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas, horarios destinados a los más vulnerables y que hay que seguir respetando.

Fase 2 en Valencia: qué se puede hacer

Con el pase a la fase 2 de Valencia, Alicante y Castelló, las medidas de alivio se disparan, como sucede cada vez que se avanza en la desescalada. En este caso, y después de la última modificación realizada por el Gobierno de España que entra en vigor hoy mismo con su publicación en el BOE, las actividades permitidas en fase 2 se incrementan mientras que disminuyen las restricciones casi en la misma proporción.

Así, con la entrada en fase 2 de desescalada de Valencia, Alicante y Castelló, las cosas que estarán al alcance de los ciudadanos serán muchas y mucho más variadas. A continuación, te contamos todo lo que podrás hacer cuando la Comunitat Valenciana esté en fase 2:



Fin de las franjas horarias , excepto las reservadas a mayores de 70 años y personas vulnerables (de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00), que deben seguir respetándose y en las que sólo deben estar ellos en la calle

, excepto las reservadas a mayores de 70 años y personas vulnerables (de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00), que deben seguir respetándose y en las que sólo deben estar ellos en la calle Apertura de bares y restaurantes al 40 % del aforo, para servicio en mesa (no sólo en terraza) manteniendo la distancia de seguridad

al 40 % del aforo, para (no sólo en terraza) manteniendo la distancia de seguridad Acaba la restricción que limitaba a un kilómetro la distancia para pasear y la que prohibía realizar deporte fuera del municipio de residencia

y la que prohibía realizar deporte fuera del municipio de residencia Se permiten tantos paseos al día como se quiera y durante el tiempo que se desee en las salidas de los niños

al día como se quiera y durante el tiempo que se desee en las Abren los centros comerciales

Abren las playas en su totalidad, manteniendo siempre la distancia de seguridad entre los grupos de personas, y las piscinas recreativas, aunque a un 30 % de su aforo

en su totalidad, manteniendo siempre la distancia de seguridad entre los grupos de personas, recreativas, aunque a un 30 % de su aforo Comienzan las clases presenciales en los centros educativos, excepto en las universidades. Cada comunidad autónoma decidirá cuándo abrirán colegios, institutos y guarderías

en los centros educativos, excepto en las universidades. Cada comunidad autónoma decidirá cuándo abrirán colegios, institutos y guarderías Se permiten las salidas de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 20 personas

en grupos de hasta 20 personas Abren todos los comercios y servicios, independientemente de su superficie

Abren los centros deportivos cubiertos y las piscinas al 30 % de su aforto y con un deportista por calle

y las piscinas al 30 % de su aforto y con un deportista por calle Se permiten las visitas a residencias de mayores , centros de personas discapacitadas y viviendas tuteladas en las condiciones que establezca cada comunidad autónoma

, centros de personas discapacitadas y viviendas tuteladas en las condiciones que establezca cada comunidad autónoma Abren los cines, teatros y similares, incluidos sus servicios complementarios como cafeterías , aunque sólo a un tercio de su aforo

, aunque sólo a un tercio de su aforo Permitidas las reuniones de hasta 15 personas , que pueden salir a pasear juntas sin importar si conviven o no y sin el límite de un adulto por cada tres menores

, que pueden salir a pasear juntas sin importar si conviven o no y sin el límite de un adulto por cada tres menores Apertura de academias y autoescuelas a un tercio de su aforo

a un tercio de su aforo Pueden celebrarse bodas de hasta 50 personas en lugares cerrados y de hasta 100 en espacios abiertos

de hasta 50 personas en lugares cerrados y de hasta 100 en espacios abiertos Abren los centros de culto hasta la mitad de su aforo

hasta la mitad de su aforo Se permite salir en grupo de hasta 15 personas para hacer deportes al aire libre en los que no haya contacto, como ir en bici o correr, por ejemplo

en los que no haya contacto, como ir en bici o correr, por ejemplo Abren las bibliotecas para leer y utilizar los ordenadores con un máximo del 30 % de su aforo

para leer y utilizar los ordenadores con un máximo del 30 % de su aforo Apertura de salas de exposiciones (sin inauguraciones) y visitas turísticas con recorrido previamente marcado

(sin inauguraciones) y visitas turísticas con recorrido previamente marcado Los velatorios tendrán hasta 15 personas en recintos cerrados y hasta 25 en lugares abiertos

tendrán hasta 15 personas en recintos cerrados y hasta 25 en lugares abiertos Permitidas las reuniones de trabajo y las conferencias con hasta 50 asistentes

con hasta 50 asistentes Se abre la competición de ligas profesionales a puerta cerrada y con retransmisión. Los entrenamientos serán de un máximo de 14 personas, mientras que en las ligas no profesionales, los entrenamientos serán individuales

Fase 2 de la desescalada en Valencia: qué se puede hacer. Foto: Eduardo Ripoll

