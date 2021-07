La UCO entra de nuevo en Urbanismo en busca de más expedientes del caso Azud II

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desembarcaron ayer, de nuevo, en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de València para intervenir documentación y expedientes de adjudicación en relación con la investigación por presunta corrupción urbanística que siguen la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción número 13 de València en el llamado caso Azud II, que mantiene en prisión al ex vicealcalde de la ciudad y mano derecha de la entonces alcaldesa Rita Barberá, el popular Alfonso Grau, y al ex subdelegado del Gobierno en la C. Valenciana y ex concejal del Ayuntamiento de València, el socialista Rafael Rubio.