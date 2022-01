Los ingresos de niños por covid se quintuplican y los expertos prevén que sigan subiendo

A ellos les afecta menos el SARS-Cov-2 pero los niños no están exentos de padecer complicaciones por culpa de la covid-19. De hecho, de los más de 1.700 valencianos que ahora mismo están ingresados en algún hospital con covid, 34 son menores de 15 años. La cifra, aunque baja, se ha quintuplicado en apenas un mes: de los 7 menores hospitalizados que había el 19 de diciembre a los 34 de ayer, según las cifras facilitadas por la Conselleria de Sanidad. Los expertos auguran que, además, las cifras van a seguir subiendo en las próximas semanas.

Y no porque la ómicron esté generando cuadros más graves de enfermedad entre los niños, simplemente porque la explosión de contagios de los últimos días está contagiando "a tanta gente y a tantos niños que, aunque la proporción de los que tengan problemas sea muy pequeña, aumentan también las hospitalizaciones y además este grupo de edad no está vacunado todavía", explica Pedro Alcalá, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Interna Hospitalaria (SEPIH) y pediatra internista en el Hospital General de Alicante. Alcalá recuerda que, como en los adultos, una proporción de estos niños ingresados son "por covid" y otra parte "con covid". "Hay un porcentaje, como en los adultos, que los niños ingresan por otras patologías, incluso quirúrgicas y ahí se les detecta que tienen covid-19 incluso sin síntomas pero no están en el hospital por culpa de la enfermedad", incide.

Pero, de entre los que sí que llegan al hospital por la covid, a los profesionales les preocupa tanto la afectación de niños con patologías previas y enfermedades crónicas como aquellos que desarrollan un síndrome inflamatorio multisistémico, una forma del síndrome de Kawasaki que puso en alerta a los profesionales al inicio de la pandemia y que puede aparecer en niños tras haber superado cualquier tipo de infección al responder su sistema inmune de forma exagerada.

"La mayoría de niños que sí están ingresados por culpa de una mala evolución de la covid-19 no lo están por este síndrome, pueden tener otros cuadros parainfecciosos, una bajada de plaquetas, una inflamación de riñones... realmente es infrecuente pero es una enfermedad seria aunque tiene buena respuesta al tratamiento", explica Alcalá. Este decalaje entre la superación de la enfermedad y el momento en el que los niños pueden tener complicaciones por la covid-19 es el que explica, según Alcalá, que los pediatras aún esperen que los ingresos de menores por coronavirus aumenten en los próximos días además del hecho de que la proliferación de positivos no ha parado todavía.

Ninguno en la UCI

Según los datos de Sanidad, ninguno de estos niños ingresados con covid en los hospitales valencianos necesitan cuidados intensivos pero Alcalá reconoce que es una situación que sí se ha dado a lo largo de la pandemia, sobre todo en adolescentes que han llegado a estar en la UCI intubados por una insuficiencia respiratoria provocada por la covid. "He conocido al menos un par de casos, en ambos había patologías previas", añade el internista que recuerda que la obesidad es un problema de salud que puede complicar, y mucho, la evolución de la covid.

«He conocido al menos un par de casos de adolescentes intubados por covid»

Las muertes que se han notificado hasta ahora de menores por la covid en la C. Valenciana son residuales pero un drama cada una de ellas. Tres menores de 10 a 19 años han fallecido desde el inicio de la pandemia por covid. En España, desde el inicio de la pandemia se han notificado 9 muertes de menores de cinco años, otros 9 decesos de niños de 5 a 9 años y 24 fallecimientos en jóvenes de 10 a 19 años. «Afortunadamente los fallecimientos son extraordinariamente raros pero no despreciables», apunta Alcalá. Si comparamos con las muertes por meningitis en niños, la covid está siendo más mortífera: según el Instituto Nacional de Estadística en 2019 fallecieron 5 niños menores de 14 años. «No hay que minimizar los efectos que puede tener la enfermedad», insiste el pediatra que manda un mensaje a los padres: «hay que vacunar».

Y todo después de que ya haya estudios clínico sobre la mesa que confirmen que la inmunización contra la covid no genera el temido síndrome inflamatorio multisistémico como uno de sus efectos secundarios. "Más bien y según estos estudios, la vacuna tiene un efecto protector para evitar que una infección de covid-19 degenere en esta enfermedad", añadía el internista pediátrico.

La coincidencia con otras enfermedades como la bronquiolitis está tensionando las áreas de Pediatría

"Rezando para que no llegue la gripe"

Para Alcalá uno de los grandes problemas de esta sexta ola en las áreas pediátricas está siendo la falta de espacio al coincidir la sexta ola con otras enfermedades propias del invierno como las bronquiolitis -que ya consumen recursos en las plantas pediátricas- y las necesidades de aislamiento de cada uno de los caso covid. "Realmente estamos rezando para que no aparezca también la gripe porque la capacidad de las UCI pediátricas se puede ver comprometida por la coexistencia de la covid y de estas otras enfermedades", añade el presidente de la SEPIH. De hecho, en esta sexta ola ya se han tenido que derivar a niños que necesitaban ingreso en una UCI por falta de espacio en los hospitales más tensionados.