La ampliación del Puerto de València es un debate que pasa como quien intenta seguir el curso del Guadiana: los ojos ven cómo aparece y desaparece de las declaraciones de sus representantes cada cierto tiempo. Y la instalación de la gigafactoría de Seat-Volkswagen en Sagunt no ha hecho otra cosa que devolverlo a la superficie de la actualidad política.

La llegada del proyecto industrial ha recargado las intenciones de quienes consideran que la expansión de la infraestructura es más necesaria que nunca frente a quienes siguen en su rechazo. Los actores son los mismos, con PP, Ciudadanos y PSPV a favor de la ampliación, mientras que los socios de la izquierda se oponen; pero los argumentos han visto una renovación, un nuevo giro de tuerca aprovechando el impulso del desembarco de la multinacional alemana.

"El corredor mediterráneo y la ampliación norte del puerto son infraestructuras necesarias"

PP y Cs no solo se muestran a favor como ya habían hecho hasta la fecha, sino que aprietan para llevar a cabo la extensión de la infraestructura con el riesgo de que no se pueda llevar adelante la instalación de la megafactoría de baterías, un punto que no comparten Unides Podem y Compromís, que continúan mostrando su rechazo a que la infraestructura crezca porque, aseguran, no responde a las necesidades y, además, conlleva un coste medioambiental.

"El corredor mediterráneo y la ampliación norte del puerto son infraestructuras necesarias", defiende la síndica del PP en las Corts, María José Catalá, quien cree que no hay "motivos razonables" para que Compromís y Unides Podem "se sigan oponiendo a esa ampliación norte del Puerto de València también necesaria para este proyecto".

Misma línea que la defendida por la síndica de Cs, Ruth Merino, quien insta a los socios de Ximo Puig a "dejar de poner trabas" a la ampliación del Puerto de Valencia, "el más importante del Mediterráneo" y que, según señala, "ha resultado clave para que la empresa Volkswagen se decantara finalmente por instalar en Sagunt su planta de baterías". Sin embargo, fuentes del Consell aseguran que durante las negociaciones con la empresa automovilística para la implantación de la factoría en Parc Sagunt nunca estuvo encima de la mesa el debate de la ampliación del puerto.

"La empresa no ha exigido una ampliación, primero habría que estudiar las necesidades y las capacidades"

En ese sentido se mueven en la bancada de enfrente quienes reciben las críticas de la derecha. Por Unides Podem, el diputado Ferran Martínez apunta que actualmente el puerto es una infraestructura "infrautilizada" y que en estos momentos "cumple con sus capacidades". "La empresa no ha exigido una ampliación", expresa al tiempo que abre una puerta a "si lo plantea, habría que estudiarlo" aunque inmediatamente la cierra: "De momento, tendría que pedir el uso de la infraestructura, pero este problema no parece que vaya a plantearse en estos momentos".

Tampoco ven con buenos ojos la ampliación en Compromís. La diputada Graciela Ferrer mantiene que pese a su aterrizaje sigue sin ser necesaria la ampliación del Puerto de Valencia "ni el de Sagunt". "Es una ampliación que no tiene nada que ver con las necesidades de nuestras empresas, sino que responde a las conveniencias de una empresa logística multinacional", asegura Ferrer, quien defiende: "No podemos cargarnos nuestras playas porque le interesa a una empresa extranjera".

En el término medio navega el PSPV, a favor de la ampliación, pero sin utilizar el impulso de la gigafactoría para reivindicarlo. Su argumento, en boca del síndic de la formación, Manolo Mata, es que la ampliación del puerto "ya está hecha" y que el coste medioambiental, "si lo hubiera, ya lo hemos sufrido". En este sentido, expresa que el puerto "continuará con sus planes para ser el elemento transmisor y de mayor capacidad exportadora que tenemos", a lo que añade que el Puerto de Sagunt "también va a tener muchas más posibilidades de las que ha tenido hasta ahora".

La ampliación del Puerto de Valencia es uno de los puntos de confrontación que más llagas levanta entre los socios del Botànic. A principios de mes, la petición de dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, por parte de Compromís y Unides Podem por la investigación de unas irregularidades provocó el enfado de los socialistas. Mata acusó a sus socios de "deslealtad" y les pidió que supieran estar "en el gobierno y no en la oposición".

Sí que se muestran de acuerdo todos los grupos, aunque achacando al de enfrente la responsabilidad de los retrasos, en la importancia del corredor mediterráneo. Así, el PP y Cs piden al Gobierno de España que "agilice" el eje ferroviario, Unides Podem critica que cuando los 'populares' estuvieron en el poder estatal "preferían el corredor central" y Compromís aseguran "no entender" que al mismo tiempo "se esté planteando una ampliación del bypass para poner más coches y más camiones cuando el tren es el medio de transporte más eficiente, no solo económico, sino también ambiental".