El aval del Supremo al plan del litoral activa el plazo para ejecutar PAI pendientes que acaba en mayo de 2023

El aval del Tribunal Supremo al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que añade protección a un total de 7.560 hectáreas de suelo distribuidas en 74 municipios litorales, supone que el documento de ordenación del territorio sigue en vigor, tras la incertidumbre creada por la anulación que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ahora ha tumbado el Alto Tribunal.

Que el Pativel siga en vigor supone que también se mantiene activo el régimen transitorio previsto para los planes urbanísticos aprobados antes de la entrada en vigor del plan de protección del litoral. Un régimen transitorio que, para evitar peticiones de indemnización a los ayuntamientos y al Consell, daba un plazo de cinco años para iniciar las obras de los planes urbanísticos aprobados. Estas obras de urbanización tampoco podían eternizarse y el Pativel obliga a ejecutarlas en un periodo de cinco años más.

Un temporizador legal que comenzó a contabilizar el primer plazo de cinco años desde la entrada en vigor del Pativel , el 12 de mayo de 2018, al día siguiente de su publicación en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). De esta manera, antes del 12 de mayo de 2023 al menos ocho planes urbanísticos de siete municipios deberían haber iniciado sus obras. Y estar finalizadas en el año 2028.

En esta situación se encontrarían, según ha podido saber Levante-EMV, los planes urbanísticos de Doña Blanca Golf de Torreblanca, el programa de actuación integrada (PAI) Sant Gregori Golf de Burriana, el PAI El Puig Nord SP3-SP4, el PAI del Brosquil y de la Bega de Cullera, el sector 6 de Tavernes de la Valldigna, el PAI de Rafalcaid de Gandia y la urbanización prevista en Cala Mosca de Orihuela.

Unas actuaciones que prevén alrededor de 20.000 nuevas viviendas en primera línea de mar, según el cómputo realizado por Levante-EMV y que decaerán si no inician las obras antes de mayo de 2023, por lo que el suelo donde están previstos pasaría a ser suelo no urbanizable rural protegido.

De hecho, tal como recuerda la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo Marín, "el Pativel establece que durante los cinco años desde la aprobación del plan prevalece el interés general de evitar las posibles indemnizaciones por desclasificación de suelo, priorizando en este período y en los ámbitos transitorios el planeamiento municipal respecto del Pativel. Pero transcurrido este plazo, como consecuencia de la inactividad de las partes implicadas, prevalece el interés general de preservación del suelo y por tanto el Pativel frente al planeamiento municipal". Pardo Marín reivindica que "reforzar la prevención en estas áreas críticas del territorio es una tarea en la que, tanto las Administraciones Públicas como la sociedad civil, debemos colaborar procurando mitigar estos riesgos y/o adaptarnos a ellos a partir de una ordenación de nuestro territorio racional y sostenible, garantizando reducirlos tanto como sea razonable y asumible para la sociedad en su conjunto".

Arcadi España: "Es un apoyo a las políticas del Botánic que da tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien"

El conseller de Política Territorial, Arcadi España, también evalúa para Levante-EMV las consecuencias del aval del Supremo al Pativel que considera un "apoyo a las políticas que se están ejecutando por el Consell del Botànic y que da tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien y que tenemos un instrumento válido de protección del territorio".

Y añade: "Estamos muy contentos porque esto podía suponer poner en jaque los planes de ordenación territorial. Si caía el Pativel, podía afectar al resto y poner en cuestión todo el andamiaje de protección del territorio porque el mensaje que se lanzaba al anularlo es que no se pueden regular estos instrumentos".

Tras la sentencia del Supremo tenemos un "instrumento global de ordenación que es válido y nos permite una cobertura jurídica global. Lo que no era normal era no tener un Pativel que ha recabado un consenso muy elevado y que no supone un freno al desarrollo sostenible", destaca Arcadi España. El fallo también se ha recibido con alivio desde otras comunidades autonómas con planes de ordenación del litoral pendientes de recursos que, a la vista del fallo a favor del Pativel, también recibirán el aval jurídico del Supremo, a partir de la jurisprudencia creada.

Fuentes del sector inmobiliario señalan que entre los 80 recursos contra el Pativel que se presentaron ante el TSJCV aún queda, "cuestiones de fondo a analizar como la falta de algún documento ambiental que no se ha llegado a analizar" por el tribunal valenciano. También destacaban que "el principio de proporcionalidad" aplicado en esta sentencia "se debería haber aplicado también por el Supremo en el Plan General de Castelló, que acabó anulado por un plan parcial. A partir de ahora sería deseable que este principio de proporcionalidad (no anular un plan completo por una deficiencia parcial) se aplica a otros proyectos". Las fuentes jurídicas consultadas por Levante-EMV también señalan que ahora la batalla en el TSJCV respecto al Pativel "se centrará más en alegaciones por actuaciones concretas en municipios, pero no la globalidad del plan, que acaba de ser avalada por el Tribunal Supremo".

Oltra: "El Pativel se debe cumplir porque es una norma aprobada y avalada por el Supremo para que no quede duda"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, también evaluó la decisión del Tribunal Supremo de avalar el Pativel y señaló que se trata de un documento que "se debe cumplir porque es una norma aprobada y, además, avalada por el Supremo, para que no quede duda". Oltra expresó que acoge "con satisfacción" esta sentencia porque "casa y corrige la del TSJCV en el sentido de avalar la legalidad del Pativel" y supone, a su juicio, "una muestra de que las políticas que se necesitan implementar son las de respeto al territorio, la lucha contra la emergencia climática y las que se sustancian en herramientas como el Pativel, que protege la costa, el medio ambiente y la resiliencia contra el cambio climático". De hecho, ha subrayado que la protección del medio ambiente es el "primer eje" del segundo pacto del Botànic y ha considerado que sería "estúpido" que un Gobierno no tuviera la lucha contra el cambio climático como prioridad "porque nos jugamos el futuro y la vida", según la agencia Europa Press.

Mollá: "Es una grandísima noticia para la protección de la costa"

La consellera de Agricultura, Desarollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, también considera una "grandísima noticia" la decisión del Supremo de avalar el Pativel, ya que se trata de "uno de los documentos más importantes que ha habido en las últimas décadas en la Comunitat" porque "protege la costa que aún estaba liberada de la agresión urbanística". Mollà resalta que la justicia "haya dado la razón" al Consell sobre este plan "en un contexto en el que el Mediterráneo y nuestro litoral está señalado en el sexto informe de los expertos del cambio climático como el lugar donde vamos a vivir los mayores efectos del cambio climático". Por ello reivindica la necesidad de "tener la costa protegida, la que pudiera quedar de esta urbanización masiva, con un documento muy trabajado, estratégico y necesario, y además único en toda España y Europa". A su juicio, "lo contrario hubiera significado que podrían haber vuelto las decisiones equivocadas, la agresión a la costa, la urbanización masiva", con las correspondientes consecuencias para el litoral en este momento de cambio climático.