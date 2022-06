📄Resum situació actual Incendis Forestals #IIFF declarats ahir per la vesprada:



✔️#IFAlcublas: controlat



✔️#IFSerra: no hi ha flama



✔️#IFRosell: estabilitzat



🔥En els tres incendis continuen treballant en l'extinció:



1 unitat #BombersForestals @GVAsgise +autobomba