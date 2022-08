El cumplimiento de las medidas de ahorro energético se vigilará como "cualquier otra norma" y no habrá inspecciones específicas

El real decreto de ahorro energético no es coercitivo sino de concienciación y ha de generar confianza en todos los sectores. Pretende que las administraciones sean ejemplo, de ahí la importancia de que todos los edificios públicos sean eficientes y vayan hacia las renovables. Es importante que se sepa que no va a haber una inspecciones específicas para el no cumplimiento del decreto, sino que serán las rutinarias como para aplicar cualquier otra norma".

En estos términos se expresó este medio día el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, tras participar en la Conferencia Sectorial de Energía junto al resto de responsables autonómicos en materia de Energía, Industria y Comercio, para analizar el Real Decreto Ley 14/2022 que se pone en marcha el próximo miércoles (en dos días), para reducir la dependencia del gas natural con el objetivo de alinear las políticas de ahorro energético de todas las administraciones y garantizar el cumplimiento de esta normativa. La norma también prevé limitar el aire acondicionado a 19 grados en invierno y 27 grados en verano; cierres automáticos en las puertas o escaparates apagados a partir de las 22 horas. El encuentro telemático, presidido por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen contó, también, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Confusión sobre la aplicación del plan de ahorro energético del Gobierno El conseller Climent, aseguró, después de las dudas que se habían suscitado en los últimos días en distintas autonomías y sus departamentos regionales sobre la aplicación del decreto que, "no habrá inspecciones específicas" y que el Real Decreto Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno “no es una norma coercitiva, sino flexible y de concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de la eficiencia energética en un contexto como el actual marcado por la guerra de Ucrania y la dependencia del gas en toda Europa”. La Generalitat espera las instrucciones de los ministerios para aplicar las medidas de ahorro energético Para el conseller, “este es el camino que debemos seguir, el de la concienciación, el ahorro, la eficiencia energética y el impulso a las energías renovables”. En este sentido, ha destacado que desde la conselleria “entendemos la coyuntura y no somos partidarios de las políticas reactivas y por eso seguiremos trabajando y potenciando el impulso a las energías renovables y la eficiencia de la energía en la Comunitat Valenciana”. Durante su intervención, Climent ha subrayado que “debemos seguir trabajando en la descarbonización de la economía como ya estamos haciendo desde el Botànic desde 2015”. Comercios valencianos ponen en duda el límite de la temperatura De este modo, ha recordado iniciativas ya puestas en marcha como el Plan de Energía Sostenible 2020, el Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico y de Infraestructura de Recarga con el que desde el año 2017 hasta 2021 se ha apoyado a 60 estaciones ultrarrápidas, 116 estaciones rápidas, y 352 semirrápidas que han permitido que la Comunitat Valenciana sea la tercera comunidad autónoma en puntos de recarga públicos, el Plan de Fomento de las Comunidades Energéticas Locales y el Plan de Fomento del Autoconsumo Energético. Por todo ello ha manifestado que “desde 2015 la Comunitat Valenciana ha dado un salto de gigante hacia un modelo energético basado en energías renovables, para conseguir la descarbonización de la economía y el autoconsumo en todos los sectores de la sociedad, y que ya está dando sus frutos. Por eso es importante concienciar a la ciudadanía en general y debemos dar ejemplo como administración”. Real Decreto Ley El pasado 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley con un Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir rápidamente el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). Este documento impulsa también la electrificación de la economía, al agilizar las tramitaciones las redes e infraestructuras y potenciar el almacenamiento y el autoconsumo y promueve la sustitución de gas natural por gases renovables al facilitar su inyección en la red de gasoductos.