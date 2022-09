Los niños valencianos vuelven el lunes a las aulas y, por fin, sin mascarillas ni grupos burbujas. La baja circulación de la covid y la generalización de las vacuna ha hecho posible que esta vuelta al "cole" sea lo más parecida a la de años prepandemia pero las dudas son muchas de cara al primer otoño invierno conviviendo con el coronavirus pero sin restricciones. El miedo a una nueva ola y al colapso del sistema sanitario está ahí, sobre todo entre los pediatras de Atención Primaria porque recuerdan que el coronavirus sigue entre nosotros pero también el resto de virus que todos los años generaban problemas a los más pequeños.

La bronquiolitis, la gripe, los catarros, las gastroenteritis... son viejos conocidos en las consultas y las aulas son el lugar perfecto para su expansión. "Nos encontramos ante un nuevo curso con muchas dudas. La incidencia de covid está a la baja pero no sabemos qué pasará cuando vuelva el frío", apuntaba estos días Pedro Gorrotxategi, vicepresidente tercero de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, AEPap.

Para minimizar el impacto del cóctel de virus en las aulas, los pediatras han recomendado que, aunque ya no haya obligación, las familias mantengan algunas de las medidas de precaución básicas aprendidas con la covid-19: lavado de manos frecuente, ventilación o taparse al toser pero también otras más complicadas de seguir como no llevar al niño al colegio si está enfermo o recurrir de nuevo a la mascarilla cuando fuera necesario.

E. Suárez: "Que el niño enfermo no vaya al colegio sería lo ideal pero sin medidas de conciliación reales sabemos que es imposible"

De hecho, los pediatras consideran que lo ideal sería que los pequeños enfermos no vayan al colegio, incluso si han tenido fiebre la noche anterior y esta ha desaparecido a la mañana siguiente. La aplicación de este consejo, sin embargo, se antoja "difícil", reconoce la pediatra valenciana y secretaria de AEPap, Eva Suárez.

"Desde luego que sería lo ideal y no sería el primer año que lo recomendamos porque la probabilidad de que contagien al resto de compañeros es muy alta pero mientras no haya medidas de conciliación reales para las familias sabemos que es imposible", reconoce Suárez, presidenta también de la Sociedad Valenciana de Pediatría.

Si no se puede llegar a dejar al niño en casa, los profesionales apuestan por recuperar la mascarilla para los pequeños que tengan síntomas al menos durante unos días hasta que mejoren. Aunque más fácil en la aplicación el que se lleve a cabo "dependerá de la concienciación sobre todo de las familias, como el lavado de manos", apunta la pediatra.

Niños "vírgenes de infecciones" por culpa de la pandemia

El interés en que se sigan, al menos, algunas precauciones cuando se está enfermo es legítimo ya que se espera que el invierno sea complicado y con mucho virus. "Hemos tenido dos años sin muchos virus y es más que normal que este otoño sea malo", augura Eva Suárez. Como muestra, la alta circulación en verano de virus que suelen dejar infecciones respiratorias y que se suelen ver en otoño y en invierno. "No solíamos ver este tipo de infecciones respiratorias en verano con mucha fiebre durante muchos días seguidos y han sido muchos", reconoce.

La explicación, de lo que ha pasado este verano y de la "explosión" de infecciones que se puede gestar en las aulas es la baja circulación de virus que no fueran el coronavirus en estos meses de pandemia y las "burbujas" en las que han vivido los niños, especialmente los más pequeños.

"Los nacidos en estos dos años están vírgenes de infecciones y las van a pasar ahora cuando lleguen el cole", adelanta Suárez. El pediatra Luis Blesa, presidente de la Asociación Española de Pediatría, AEP, tiene la misma percepción. "Casi el 100 % de niños de dos años habían pasado ya la bronquiolitis (provocada por el virus respiratorio sincitial) pero ahora los niños de tres años no han tenido contacto con el virus y no es lo mismo pasar la infección con seis meses que con más tiempo y no nos olvidemos de que esto se junta con otros virus, con la covid y con la gripe", recuerda Blesa.

La vuelta al cole llega, además, con un bajo porcentaje de niños vacunados contra la covid. La pauta completa solo la tienen el 48 % de los pequeños de 5 a 12 años. Aunque la vacuna no impide la infección sí que protege frente al desarrollo de las formas más graves de la enfermedad, según recuerdan los expertos.