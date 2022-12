Un total de 4.543.523 personas tienen la pauta completa de vacunación contra la covid-19 en la Comunitat Valenciana, donde se han inoculado un total de 12,6 millones dosis desde que el 27 de diciembre de 2020 comenzara la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Por provincias, las personas con pauta completa son 1.662.138 de Alicante, 533.676 de Castellón y las 2.347.708 restantes corresponden a la provincia de Valencia. En términos relativos, estos datos se traducen en que casi 9 de cada 10 personas (el 87% exactamente) tiene la pauta completa de vacunación contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, algo por debajo de la media española, que es del 92 %.

Para alcanzar ese nivel de cobertura vacunal, se han administrado 12.615.102 dosis de la vacuna: 4.629.606 en la provincia de Alicante, 1.476.849 en Castellón y otras 6.508.647 en Valencia.

Respecto a los colectivos inmunizados, más de la mitad de las personas de 60 o más años de edad ha recibido dosis de recuerdo en la Comunitat Valenciana: 513.400 en la provincia de Alicante, 155.563 en Castellón y 685.408 en la provincia de Valencia. El primer vacunado fue Batiste Martí, un jubilado de Rafelbunyol, que se hizo famoso por su famoso 'enxufa-li'.

Las cifras son aún más elevadas entre los residentes de los centros de mayores y sociosanitarios, entornos con las coberturas más altas de todos los grupos etarios, un 93,24%.

De hecho, todos los grupos de edad de personas adultas llevan puestas, por término medio, más de dos dosis de la vacuna anticovid. Esa media aumenta conforme lo hace la edad de las personas a vacunar. Así en el grupo de 65 a 80 años hay una media de 3,48 vacunas puestas; y en el de mayores de 80, la media sube a 3,65.

La semana del 28 de junio al 4 de julio de 2021 se administró casi medio millón de dosis de la vacuna contra la covid y

Esta cobertura vacunal es el resultado del esfuerzo realizado por el personal sanitario, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, donde un año más se están simultaneando la campaña de inmunización contra la covid-19 y la vacunación contra la gripe. En este sentido, por poner un ejemplo, la semana del 28 de junio al 4 de julio de 2021 se administró casi medio millón de dosis de la vacuna contra la covid y, en este 2022, del 17 al 23 de enero se inocularon casi 311.000.

Más puestos de vacunación

El foco se pone ahora en la segunda dosis de refuerzo, sin dejar de ofrecer nuevas oportunidades de vacunación a quienes, por cualquier motivo, todavía no han iniciado el proceso o estén pendientes de recibir alguna dosis. Para todos ellos, Sanidad ha abierto esta Navidad puntos de vacunación sin cita en los que se inocularán vacunas. No obstante, quienes no puedan desplazarse a esos puntos de vacunación sin cita tienen la opción de contactar con su centro de salud para concertar día y hora para vacunarse contra la covid y, si tienen la indicación, también contra la gripe.