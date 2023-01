La Conselleria de Sanidad abrirá el próximo 9 de enero el macroproceso "excepcional" para cubrir de forma fija un total de 8.950 plazas estatutarias (y otras 221 funcionariales) que ahora no tienen "dueño" además sin que medie un examen de oposición, solo valorando méritos, sobre todo el tiempo trabajado (70 puntos máximo sobre 100). El objetivo es intentar rebajar en los próximos dos años las altas cifras de temporalidad en la plantilla de hospitales y centros de salud, acatando un mandato del Gobierno central para cumplir con los objetivos de Europa y poder acceder a financiación.

Sanidad ya ha publicado la convocatoria oficial del proceso de estabilización con el detalle de las plazas vacantes que se van a ver afectadas y que incluyen 3.326 puestos de Enfermería que ahora están ocupados de forma temporal (entre ellos 131 de matronas); así como otras 1.852 plazas de técnicos en cuidados de enfermería o 664 de médicos de Familia y otras 767 plazas de facultativo de otras especialidades.

El listado de plazas vacantes incluye también 740 plazas vacantes de celador, 405 de auxiliar administrativo, 143 de médico especialista en Pediatría, 151 de técnico de Laboratorio y 52 plazas de cirugía traumatológica, entre muchas otras.

Hay que pedir cita previa para inscribirse del 9 al 27 de enero. Los méritos se presentarán del 13 de febrero al 3 de marzo

Primero, cita previa a partir del 9 de enero

Según el detalle de la convocatoria, los trabajadores interesados en optar a una de estas plazas haciendo valer el tiempo que llevan acumulado tendrán que iniciar el proceso a partir del próximo día 9 de enero y hasta el día 27 del mismo mes. En estos 19 días, los aspirantes tendrán que pedir cita previa a través de la web de la Conselleria de Sanidad para realizar la inscripción. El sistema les facilitará un día y una franja horaria para realizar, entonces sí, la solicitud (una por cada categoría a la que quieran optar) trámite que se hará del 10 de enero al día 27.

Una vez termine esta primera parte del proceso, se abrirá una segunda parte para presentar los méritos, también con cita previa (a partir del 10 de febrero) y que abarcará hasta el 3 de marzo. Todo el proceso será de forma telemática y se han reducido también los plazos de alegaciones y todo con el objetivo de llegar a enero de 2025 con las casi 9.200 plazas cubiertas ya por sus legítimos dueños, según lo acordado para todas las comunidades y administraciones.

Un baremo cuestionado

El proceso de consolidación aún no ha arrancado pero llega ya con polémica a cuenta del baremo de méritos que es el que documento que marca qué cuenta y cuánto para sumar ese máximo de 100 puntos (70 por tiempo trabajado y 30 por estudios y el valenciano) y poder optar a una de las plazas vacantes. El baremo se presentó a la mesa de negociación pero no recibió el apoyo de los sindicatos que lo ven carne de juzgado aunque desde la administración se escudan en que se trata de un proceso excepcional y que, por ello, se va a permitir contar los méritos de una forma que no es la habitual, por ejemplo, cuando alguien entra en una bolsa de trabajo.

Así, el tiempo trabajado en algún hospital o centro de salud público valenciano contará más que el haber trabajado en cualquier otra comunidad. Este era uno de los acuerdos entre comunidades autónomas cuando se negoció cómo abordar el proceso de consolidación. Se buscaba "premiar" a los trabajadores propios frente a los ajenos. En principio, la administración contaba con que no se vulneraba el principio de "igualdad" de ningún trabajador ya que en todas las regiones se iba a hacer igual e iba a existir "reciprocidad" pero según han advertido ya los sindicatos, esto no ha sucedido.

Tampoco van a contar para el proceso el tiempo que los sanitarios han estado trabajando en las áreas de salud que están o estaban privatizadas como Alzira, Torrevieja o Manises, aunque estos meses sí cuentan ahora en las bolsa de empleo. Eso sí, Sanidad recompensa el trabajo en pandemia y los meses trabajados en lo peor de las olas de 2020 y 2021 contará el doble.

El punto que más polémica mediática ha generado, sin embargo, ha sido la valoración del valenciano. El primer borrador del baremo daba hasta un máximo de 15 puntos por tener el máximo nivel de conocimiento del valenciano (un C2) cuando tener un doctorado suponía solo sumar 5 puntos adicionales. Tras las críticas recibidas por sindicatos y por colegios profesionales como el de médicos, desde Sanidad optaron por igualar estas valoraciones: así, el baremo definitivo mantenía el puntaje del valenciano y elevaba el de la investigación otorgando 14 puntos por una tesis y 15 si ésta era cum laude.