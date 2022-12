El mundo se despide hoy sábado de 2022 y, con él, del tercer año de convivencia forzosa con el SARS-CoV-2, ese nuevo coronavirus que saltó desde los animales a los humanos en 2019 y desencadenó una epidemia de orden mundial en la que aún estamos inmersos. Este 2022 ha sido el año de la "gripalización" del virus y el intento no ha ido tan mal pese a las reticencias iniciales gracias a la inmunidad híbrida conseguida (por vacunación y por haber superado la enfermedad).

Pero a cierre de 31 de diciembre toca hacer balance y en el debe todavía hay muchos fallecidos que sumar: 2.145 valencianos muertos por covid-19 solo este año, 2.101 con fecha de defunción hasta el 25 de diciembre según el registro oficial de Sanidad. Con estos decesos son ya oficialmente 10.271 valencianos los que han fallecido por culpa del coronavirus desde el arranque de la pandemia.

A la cifra de 2.145 fallecidos se llegaba ayer después de que a esta macabra lista se sumaran otros 20 fallecidos más, 8 mujeres de entre 74 y 94 años, y 12 hombres de entre 65 y 87 años. Este es, precisamente, el perfil de las personas que ahora no pueden superar la enfermedad: personas mayores o muy mayores o que tienen patologías previas y que no logran superar las complicaciones de una infección respiratoria, como ya pasaba en años prepandemia con la gripe de ahí que las administraciones no se cansen de hacer llamadas a reforzar la vacunación.

Solo en enero de 2021 murieron 2.570 personas

Pese a que 2.145 muertes son muchas, no hay que olvidar que los años duros de la pandemia dejaron en la Comunitat Valenciana una huella todavía más profunda. Desde el 13 de febrero de 2020 que se contabilizó el primer fallecido (el vecino de València que había viajado a Nepal y cuyo diagnóstico llegó con semanas de retraso) hasta el cierre de ese año, las primeras olas dejaron 3.266 muertos contabilizados y muchos más, como después se ha visto, que no se llegaron a contabilizar.

El año más letal no fue 2020 sino 2021: solo en enero fallecieron 2.570 personas por covid y otras 1.372 ese febrero

Con todo, el año más letal para la Comunitat Valenciana no fue 2020 sino 2021 con la gran ola de enero de ese año. Solo en enero de 2021 fallecieron 2.570 personas por covid, más que todas las de este año 2022 y aún quedarían otras 1.372 por sumar en febrero de ese año. En este 2022, y tal como se esperaba por la generalización de las vacunas, la mayor exposición al virus y la aparición de la variante ómicron, los fallecidos que no han podido superar la enfermedad han ido bajando mes a mes.

El año arrancó con 491 muertes y otras 418 en febrero, por culpa de la ola de contagios de ómicron con la que arrancó 2022 pero después el cuenteo letal se fue moderando hasta acabar con una media de 60 fallecidos al mes en septiembre, octubre y noviembre. Con diciembre todavía por cerrar datos oficialmente, se ha notado un ligero repunte pero nada comparado a lo que se esperaba para el primer otoño-invierno de convivencia con el virus, además, sin mascarillas.

La circulación del virus, estable

Hasta hace un par de semana la esperanza estaba en ir rebajando esa cifra en 2023 mientras el coronavirus siguiera con una baja circulación y sin nuevas variantes más problemáticas que ómicron pero la explosión de casos en China tras la retirada casi por las bravas de las estrictas medidas anticovid genera muchas incertidumbres, también entre los expertos.

Por ahora, y a la espera de ver cómo afecta la ola de China, la situación en la Comunitat Valenciana es de "estabilidad". Así lo apuntan los datos que semanalmente aportan los sistemas de vigilancia de la Conselleria de Sanidad y del Ministerio de Sanidad ahora por partida doble. Se temía la llegada del otoño, pero ya entrados en invierno ni las cifras de incidencia del virus, ni la ocupación de camas en hospitales ni en UCI hacen presagiar que estemos como en otras ocasiones al inicio de ninguna ola.

La incidencia de casos entre mayores de 60 años es la más baja desde que el virus se gripalizó

Los datos semanales de la Conselleria de Sanidad refrendaban ayer esta sensación. La incidencia por casos detectados entre mayores de 60 años es la más baja desde que el virus se gripalizó (126 casos por 100.000 habitantes) y tampoco el sistema de vigilancia de virus respiratorios SiVIRA apunta a un crecimiento exponencial: la incidencia estimada en toda la población es ahora de 256 casos por 100.000 habitantes, más o menos la misma que a mediados de octubre.

En otras ocasiones, con el mismo volumen de casos, el sistema sanitario empezaba a notar la tensión pero ahora no es el caso. De hecho, centros de salud y hospitales están notando más en estas semanas la vuelta de infecciones como la bronquiolitis en niños o el inicio de una subida de casos de gripe, pero no tanto un aumento exponencial de casos covid grave. El año cierra con 323 personas con covid en los hospitales, (por culpa de la enfermedad pero también se incluyen los que están por otros motivos y se les detecta), aunque sí ha subido en la última semana las personas en UCI: 22 en toda la C. Valenciana.