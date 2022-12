La gripe supera a la covid-19 en infecciones desde principios de diciembre

Las infecciones por gripe están ganando la partida a la covid-19 en este primer otoño de cóctel de virus respiratorios que los valencianos están sufriendo y que está detrás del colapso de las urgencias de algunos hospitales. Era la sensación que se tenía entre los profesionales pero ahora la Conselleria de Sanidad lo ha confirmado gracias al nuevo sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas SiVIRA, que replica al sistema nacional que semanalmente le sigue la pista a la gripe, la covid y el virus sincitial de la bronquiolitis (VRS), pero con cifras exclusivas de los centros de salud y los hospitales valencianos.

Así, según el primer boletín de este sistema de vigilancia (que amplía y corrige el que había en tiempos prepandemia sobre la gripe), en los centros de salud se están detectando más casos de gripe que de covid desde principios de mes. La incidencia de los cuadros gripales estaría en 312 casos por cada 100.000 valencianos frente a los 250 casos de covid por 100.000 habitantes. Los casos de bronquiolitis, que han saturado este año las plantas y las UCI pediátricas, están de bajada ya que la incidencia del virus sincitial (VRS) que provoca la enfermedad ha bajado hasta los 91 casos por 100.000 habitantes.

El "sorpasso" de la gripe sobre la covid también se puede ver en los últimos datos de positividad de las pruebas que se hacen en los centros de salud, es decir, qué porcentaje de todas las muestras analizadas son positivo a un cierto virus. Este porcentaje para gripe es del 26,9 % mientras que en las pruebas de covid se queda en un 21,6%.

Los niños han sido hasta ahora los más afectados, por el impacto de la bronquiolitis, pero si la gripe sube, los casos entre adultos aumentarán

Aunque sin distinguir entre las tres enfermedades, el sistema también apunta a que, hasta ahora, los más afectados son los niños de 0 a 4 años sobre todo por la bronquiolitis, seguidos por los de 5 a 14 años. Es de esperar que si la bronquiolitis sigue descendiendo, la curva de grupos de edad afectados varíe y los más mayores empiecen a ser los más afectados (sobre todo por la gripe) tras los encuentros entre familia y amigos que facilitan las fiestas de Navidad de ahí la llamada a la prudencia -y a usar de forma responsable la mascarilla y a vacunarse- de las autoridades sanitarias.

Geográficamente, según el sistema de vigilancia valenciano, las áreas de salud con más incidencia de virus ahora mismo serían Vinaròs, Sagunt, La Ribera, Xàtiva, Gandia y Orihuela.

"Si no cambia nada, no habrá ola de covid como el año pasado"

Los expertos en Epidemiología entienden que los datos son positivos, al menos en lo que se refiere a la covid. De hecho si los casos de coronavirus se mantienen estables pese a la alta circulación de virus que hay en un momento en el que ya hace frío y se utilizan más los espacios cerrados, no parece que vaya a haber una nueva ola de covid este invierno "no al menos como las que sufrimos en el invierno pasado o el anterior". Todo dependerá, eso sí de "si no hay ninguna variación ni aparecen nuevas variantes del SARS-CoV-2", según ha explicado este diario la subdirectora general de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de la Conselleria de Sanidad, Hermelinda Vanaclocha.

Según la experta, la sensación en estos momentos es que la temporada de covid podría ser este invierno y por primera vez "normal" y no como las anteriores, más parecida a lo que cualquier virus respiratorio provoca en los inviernos gracias a las vacunas pero no está tan claro lo que va a pasar con la gripe que, por contra, parece haber recuperado su sitio y puede generar una epidemia intensa como antes de la aparición del coronavirus. Esto supondría su propio peaje en muertes y un estrés adicional para el sistema sanitario que ya se está viendo y que puede empeorar tras las fiestas navideñas.

Vacunación y mascarilla porque sigue habiendo muertes

El que la covid se "comporte" este año supone un alivio con respecto a las siete olas vividas hasta ahora pero no significa para Vanaclocha que haya que bajar los brazos. "Al revés, si algo hemos aprendido de la pandemia es a poner medidas de prevención porque funcionan. Hay que vacunarse, sobre todo los más vulnerables, y en estas fechas que vienen ser cuidadosos y usar las mascarillas: los mayores para protegerse y el resto para protegerlos a ellos".

Porque aunque las predicciones se cumplan y no vaya a haber una ola de tales dimensiones como la del enero pasado (la más letal en la C. Valenciana), la covid-19 sigue dejando fallecidos semanalmente, sobre todo entre personas muy mayores y con problemas de salud de base. El coronavirus se ha cobrado la vida de 2.024 valencianos de enero a diciembre. Solo desde octubre cuando ya se había "normalizado" la situación de covid y se había dejado atrás la séptima ola, Sanidad ha notificado 165 fallecidos.

Y eso solo por coronavirus. Si pensamos en muertes por gripe, en temporadas intensas esta infección respiratoria dejaba cientos de muertes: 253 fallecidos de gripe en 2018, uno de los últimos años "malos" según el Instituto Nacional de Estadística, 150 el año siguiente.