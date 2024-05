El PSPV obri nova etapa en la Diputació i comença l’oposició a Ens Uneix

Les fases del dol són cinc: la negació, la ira, la negociació, la depressió i l’acceptació. 300 dies després que l’exsocialista Jorge Rodríguez, ara al capdavant d’Ens Uneix, tancara el seu acord amb el PP per a prendre el control de la Diputació, el cap socialista del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha deixat d’esperar una cosa que no sembla que passarà.

Fins ara el PSPV havia evitat el xoc amb el partit que li havia desallotjat de la Diputació. En el dia a dia de la corporació, l’oposició es fa al PP. Es mantenia oberta la possibilitat del retrobament amb l’exsocialista, potser un desacord entre els socis que canviara el signe de la corporació provincial. Passat quasi un any, no obstant això, els socialistes veuen còmoda Natàlia Enguix amb el PP; constaten que Rodríguez té un projecte a llarg termini amb la confederació de partits independents, que fa més mal a l’esquerra que a la dreta, i assumixen un escenari que, excepte sorpresa, arribarà fins a 2027.

Una cosa així va deixar entreveure la roda de premsa donada ahir pel vicesecretari general del partit, convocada per a fer balanç de la gestió de PP i Ens Uneix i a on va semblar obrir-se un nou temps d’oposició crítica, que també inclou Ens Uneix.

En termes històrics, podria dir-se que Bielsa ha creuat el Rubicó. O més aviat, el riu Clariano. Una altra qüestió és veure quanta gent va darrere d’ell, si tot el partit dona per tancada la via del retrobament. Fins hui, tant la secretària general, Diana Morant, com el seu entorn més pròxim, ha tractat de recompondre els ponts trencats després de la traumàtica eixida del partit de Rodríguez. Missatges a través d’entrevistes, acostaments informals... Eixa porta potser continuarà oberta, però assumint ja que el marge per al retrobament, ara com ara, és pràcticament nul. Per això el canvi de pas executat ahir.

Bielsa va posar especial èmfasi en tres temes. Un d’ells són les ajudes que està rebent l’Ajuntament d’Ontinyent de la mateixa diputació.

El portaveu socialista va assenyalar la “discriminació” que patixen altres municipis, inclosos del PP, respecte a Ontinyent, que està rebent inversions directes en virtut del seu pacte de govern amb Vicent Mompó. En concret, xifra estes ajudes en 2,7 milions fins al moment per a inversions a la ciutat. Este, precisament, va ser un dels assumptes que van centrar l’últim ple.

“La diputació s’ha convertit en una màquina de donar subvencions a dit a ajuntaments amics sense cap control. No podem tornar a l’etapa de Rus i anem per eixe camí”, va dir Bielsa sobre la gestió de Mompó.

El també alcalde de Mislata es va mostrar molt crític, d’altra banda, amb el bloqueig del Fons de Cooperació Municipal, de la Generalitat i la Diputació. Ara com ara no s’ha transferit ni un sol euro d’este fons, ideat pel Consell de Botànic per a donar liquiditat als ajuntaments. Fa un any, a hores d’ara, ja s’havien transferit 60 milions només des de la Diputació.

Fons de cooperació local

“La majoria dels ajuntaments tenim en els pressupostos els diners corresponents a eixe fons. No arriba pel bloqueig de la Generalitat i la inacció del govern de la Diputació de València”, lamenta Bielsa. En este sentit, proposa a Mompó que pose en marxa un fons de cooperació municipal amb caràcter extraordinari per a enviar ja als municipis els diners que la corporació provincial té pressupostat, 40 milions, sense esperar que la Generalitat desbloquege els seus fons.

Finalment, Bielsa va tractar de furgar en les contradiccions ideològiques entre el PP i Ens Uneix, abundant en la Llei de concòrdia. En concret, portaran al Ple una moció per a demanar que la Diputació presente al·legacions a la iniciativa que impulsa el PP amb Vox. Els partits hauran de votar, i el PSPV confia que Ens Uneix force la derrota del PP.

Els socialistes estan impulsant mocions d’este tipus en tots els ajuntaments i diputacions. En el cas de València, Ens Uneix és qui gestiona l’àrea de Memòria Democràtica i és favorable a l’actual legislació, una cosa que xoca amb l’impuls del PP en la Generalitat a esta norma.

